漁夫撈到工具箱「驚見7月大女嬰」！　20歲媽媽聯手男友棄屍湖中

▲ 佩頓遭母親和男友聯手棄屍。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起恐怖事件，一名漁夫在湖裡釣魚時發現一盒工具箱，未料打開竟是一具女嬰屍體，祖母得知消息後傷心欲絕，而女嬰母親和她的男友面臨破壞遺體指控。

綜合《鏡報》等外媒，7月大女嬰佩頓（Peyton Sky Davis）的遺體被塞在工具箱裡扔進湖中，8月31日被一名漁夫發現。佩頓20歲的母親希瑟（Heather Kennedy）和35歲的男友唐納德（Donald Schulz）現已被捕，面臨破壞遺體指控，而唐納德還因未遵守性犯罪者登記相關要求，面臨一項三級重罪。

佩頓的祖母崔西（Tracy Davis）悲痛不已，在臉書PO出孫女的照片寫下，「我美麗的孫女佩頓，我們都愛妳，願妳安息。」

家屬在募款平台上說明，佩頓出生於今年2月，生父是崔西的兒子安東尼，未料希瑟移情別戀，帶走女兒和安東尼的所有錢財，和唐納德一起逃到德州。據警方說法，佩頓是在車上睡覺時死亡，遺體被兩人丟進湖中。

崔西受訪透露，希瑟過去常常打視訊電話給她，讓她看看佩頓，後來卻突然不再打電話，直到有天崔西接到警方來電，問她佩頓是否和她兒子在一起，她才驚覺有異，後來便得知孫女已經不在人世。

崔西質疑希瑟和唐納德，「當他們注意到佩頓走了的時候，為什麼不打電話求助？為什麼把她丟進湖裡？」詳細案情目前仍在調查，兩人則關押於泰勒郡監獄，保釋金分別為35萬美元及51萬美元。