　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

確認了！第700名韓戰失蹤士兵　隸屬美騎一師

▲▼美國華盛頓「韓戰將士紀念碑」（Korean War Veterans Memorial）。（圖／美國海軍陸戰隊）

▲位在美國華盛頓「韓戰將士紀念碑」（Korean War Veterans Memorial）。（圖／美國海軍陸戰隊）

記者黃聖庭／編譯

美國國防部戰俘與失蹤人員鑑識署（DPAA）9日宣布確認第700名韓戰失蹤士兵身分，是來自德州達拉斯的18歲陸軍下士德萊弗（Billie Charles Driver），隸屬於美國陸軍第1騎兵師，簡稱美騎一師，於1950年9月5日在釜山環形防禦戰役中陣亡。

DPAA表示，自1982年以來努力讓韓戰陣亡士兵回家，接受應有的安葬榮譽，除此之外，北韓政府在停戰後向美方交還超過3000具遺骸，當時已有約2000名美國士兵身分確認。

▲▼韓戰時期，大量美國陸軍士兵、戰車集結。（圖／美國陸軍）

▲韓戰期間死傷相當慘重。（圖／美國陸軍）

韓戰期間美國共計約36,500人陣亡，目前仍有超過7,400人失蹤，DPAA研究認為，約還有5,300名失蹤者遺體位於北韓境內。

DPAA說明，1990年至1994年間，北韓共移交208箱遺骸，被稱為K208，實際人數可能超過700人；1996年至2005年間，DPAA的前身機構與北韓人民軍共同進行37次聯合行動，通過人類學、齒科分析、DNA檢測，確認K208遺骸與搜救行動中找到的遺骸有高度重疊。截至目前，這批遺骸中已有155人的身分被確認。

▲▼位在夏威夷檀香山太平洋國家紀念公墓（National Memorial Cemetery of the Pacific）。（圖／美國陸軍）

▲位在夏威夷檀香山的太平洋國家紀念公墓。（圖／美國陸軍）

DPAA表示，在過去十年間也有重大突破，美國團隊被允許在北韓行動期間，共有153人的身分被確認；2018年7月，在夏威夷檀香山的太平洋國家紀念公墓中，進行挖掘652具韓戰無名遺骸，確認232名美國士兵的身分。

DPAA接著談到，2018年7月27日，美國前總統川普與北韓領導人金正恩歷史性峰會後，北韓移交55箱韓戰美軍遺骸與遺物，被稱為K55，經人類學與DNA分析後，估計代表250人。儘管北韓自K55移交後，未再與美國就遺骸歸還展開對話，但DPAA仍然堅持不懈，努力為韓戰失蹤人員提供最全面的身分鑑定。

ET快訊
快訊／輕航機墜海！　緊急搜救中
快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男移送　副駕女跛腳現身
快訊／新北烘爐地驚見焦屍！　男陳屍涼亭
「瘋狂小楊哥」公司遭立案調查！　官方首度發聲
遊台遇八仙塵爆「全身80％燒傷」逃死劫！　9年後她從醫救人
「木曜女神」慶祝中秋脫了！　超兇上圍包不住
YTR儒哥瘋傳是富二代　1業配就能月入百萬↑
喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂　躺ICU與死神搏鬥中

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

確認了！第700名韓戰失蹤士兵　隸屬美騎一師

F-35整合聯合打擊飛彈　美空軍部長：北約將更強大

美空軍部長警告：中國進行更大規模、更複雜軍演　目標封鎖台灣

一架220億！B-21轟炸機美軍要買100架　基地公布

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

確認了！第700名韓戰失蹤士兵　隸屬美騎一師

F-35整合聯合打擊飛彈　美空軍部長：北約將更強大

美空軍部長警告：中國進行更大規模、更複雜軍演　目標封鎖台灣

一架220億！B-21轟炸機美軍要買100架　基地公布

快訊／台東外海驚傳輕航機落海　花東海巡急派船艇全力搜救中　

Ella用按摩棒氣到尪！　楊祐寧到「矽膠娃娃主題旅館」爆家庭革命

快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男4罪移送　副駕女跛腳現身

「新新併」首關！新光金紀念品領至10／3　44萬委託書徵求起跑

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

傳產哥中秋禮金6000元「還加薪7000元」！一票羨煞：拿月餅還報稅

美女主播被盜高鐵點數！怒公開截圖「下最後通牒」：不然就去報警

冬山免費夜景！梅花湖有「巨型水上月亮」　還有彩色燈海超浪漫

諾羅病毒多和1食材有關！營養師曝「5大食物中毒」：烤肉小心了

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

軍武熱門新聞

美空軍部長警告：中國軍演目標封鎖台灣

一架220億！美軍B-21基地公布

確認了！第700名韓戰失蹤士兵

F-35整合聯合打擊飛彈　北約將更強大

海上巨獸！「西馬內克號」交付美軍

加拿大防長：軍艦穿越台海非挑釁中國

日本再買9架KC-46A　約1300億元

2300億大單！羅馬尼亞買32架F-35A

拒供遠程武器　美方：不希望戰爭擴大

航母羅斯福號離開中東！轉往印太區域

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

渦扇-15歷年來最清晰照曝光

第14艘自由級濱海戰鬥艦服役

4架F-35A、B-2轟炸機　美日演練

更多熱門

相關新聞

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

美國德州拉波特市（La Porte）一條由能源轉運公司（Energy Transfer, ET.N）擁有的液化天然氣（NGL）管線於16日上午發生爆炸，導致數千戶家庭和商業場所斷電，並引發火災，當地被迫進行大規模疏散。當地新聞媒體指出，目前已知4人受傷。

海上巨獸！「西馬內克號」交付美軍

海上巨獸！「西馬內克號」交付美軍

女師課堂上虐貓　學生目睹釘書機釘小貓

女師課堂上虐貓　學生目睹釘書機釘小貓

勇警家門口徒手抓住鱷魚　搏鬥畫面曝光

勇警家門口徒手抓住鱷魚　搏鬥畫面曝光

目睹嬰兒「垃圾車內被壓爛」　工人崩潰

目睹嬰兒「垃圾車內被壓爛」　工人崩潰

關鍵字：

韓戰失蹤士兵德州身分確認美騎一師

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

漢來集團「長公子」偷情tiktok直播主　身分曝光

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面