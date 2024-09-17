確認了！第700名韓戰失蹤士兵　隸屬美騎一師

▲位在美國華盛頓「韓戰將士紀念碑」（Korean War Veterans Memorial）。（圖／美國海軍陸戰隊）

記者黃聖庭／編譯

美國國防部戰俘與失蹤人員鑑識署（DPAA）9日宣布確認第700名韓戰失蹤士兵身分，是來自德州達拉斯的18歲陸軍下士德萊弗（Billie Charles Driver），隸屬於美國陸軍第1騎兵師，簡稱美騎一師，於1950年9月5日在釜山環形防禦戰役中陣亡。

DPAA表示，自1982年以來努力讓韓戰陣亡士兵回家，接受應有的安葬榮譽，除此之外，北韓政府在停戰後向美方交還超過3000具遺骸，當時已有約2000名美國士兵身分確認。

▲韓戰期間死傷相當慘重。（圖／美國陸軍）

韓戰期間美國共計約36,500人陣亡，目前仍有超過7,400人失蹤，DPAA研究認為，約還有5,300名失蹤者遺體位於北韓境內。

DPAA說明，1990年至1994年間，北韓共移交208箱遺骸，被稱為K208，實際人數可能超過700人；1996年至2005年間，DPAA的前身機構與北韓人民軍共同進行37次聯合行動，通過人類學、齒科分析、DNA檢測，確認K208遺骸與搜救行動中找到的遺骸有高度重疊。截至目前，這批遺骸中已有155人的身分被確認。

▲位在夏威夷檀香山的太平洋國家紀念公墓。（圖／美國陸軍）

DPAA表示，在過去十年間也有重大突破，美國團隊被允許在北韓行動期間，共有153人的身分被確認；2018年7月，在夏威夷檀香山的太平洋國家紀念公墓中，進行挖掘652具韓戰無名遺骸，確認232名美國士兵的身分。

DPAA接著談到，2018年7月27日，美國前總統川普與北韓領導人金正恩歷史性峰會後，北韓移交55箱韓戰美軍遺骸與遺物，被稱為K55，經人類學與DNA分析後，估計代表250人。儘管北韓自K55移交後，未再與美國就遺骸歸還展開對話，但DPAA仍然堅持不懈，努力為韓戰失蹤人員提供最全面的身分鑑定。