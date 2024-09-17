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德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散


記者張靖榕／綜合報導

美國德州拉波特市（La Porte）一條由能源轉運公司（Energy Transfer, ET.N）擁有的液化天然氣（NGL）管線於16日上午發生爆炸，導致數千戶家庭和商業場所斷電，並引發火災，當地被迫進行大規模疏散。當地新聞媒體指出，目前已知4人受傷。

▲德州天然氣管線爆炸竄大火。（圖／翻攝X）

▲德州天然氣管線爆炸竄大火。（圖／翻攝X）

根據當地新聞媒體發布的影片，火災發生時，附近街道和商業區可以看到巨大火焰。能源轉運公司表示，該管線已在事發中午前被隔離，並讓剩餘物品燃燒完畢，但無法確定過程需要多長時間。

疏散區域最初為半徑半英里範圍，之後根據狀況縮減範圍。火災起於一個20英寸（約50.8公分）管線的閥門站，該管線專門用於輸送天然氣液體。液化天然氣可用於石化工廠的生產原料，或作為供暖和烹飪的燃料等。

能源轉運公司還表示，據通報有一輛不明車輛駛入其管線控制區域並撞擊了閥門位置。拉波特市政府表示，事故原因尚未確定，正在調查中。

鄰近的帕薩迪納市政府則發布聲明指出，一名志願消防員因熱衰竭在現場接受了治療，除該名消防員外，並未有其他傷亡報告。

德州鐵路委員會（Texas Railroad Commission, RRC）負責監管該州石油和天然氣行業，表示正在對此次火災展開調查。委員會指出，火災起於一個管線走廊內，該區域的其他管線營運商已接獲通知並啟動確保其系統安全的措施。

根據「CenterPoint Energy（CNP.N）」官方網站數據，事故發生後超過5000戶斷電，至事發中午該數字下降至約1600戶。該公司表示，「當情況安全時，我們的電力工作人員將進入受影響區域，檢查輸電與配電線路、電杆及設備的損壞情況，並在確保安全的前提下盡快恢復服務。」

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