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大陸 大陸焦點 特派現場

陸遊客西藏「巧遇」藏馬熊興奮餵食　專家提醒：敬而遠之

記者魏有德／綜合報導

大陸有不少遊客駕車去西藏遊玩時，在路上巧遇被稱為「藏馬熊」的野生西藏棕熊，有的遊客搖下車窗和熊打招呼，也有人興奮地把攜帶的水果或食物拋出車外給藏馬熊吃，多支影片在小紅書上瘋傳，引起相關單位和輿論重視。

▲陸遊客西藏遊玩遇「藏馬熊」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲陸遊客西藏遊玩遇「藏馬熊」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

《紅星新聞》報導，在多位網友拍攝的視頻（影片，下同）中注意到，偶遇的棕熊時而在公路旁邊等待路過的車輛投餵食物，時而在公路下的溪流玩耍。遊客和棕熊的距離很近，但還未發生主動傷人的事件。

偶遇藏馬熊的裴女士表示，她10日開車前往那曲地區的薩普神山遊玩，在路上遇到了棕熊，並沒有下車，而是打開車門站在車旁邊朝棕熊打招呼，「牠們就在路邊，我們停車5分鐘，然後就走了。」

當地自然資源局的工作人員認為，棕熊近幾年一直都有出現，但並未發生傷人的情況，「在景區內外，都有我們的護林員巡邏，提醒遊客不要靠近，但有時候一些遊客不聽。」

▲陸遊客西藏遊玩遇「藏馬熊」。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，西藏棕熊因為臉比較尖，看起來有點像馬，因此也被稱為藏馬熊，一般出沒在西藏、青海及南疆地區，棲息地主要在高海拔地帶。

野生動物科普作家楊毅提到，藏馬熊為雜食性動物，吃鼠、兔或動物和家畜的屍體等肉類較多，也會和藏狐去爭奪食物，「藏馬熊有時候會冒險進村子裡找食物或者偷農戶養的家畜，因為他生活的環境比較惡劣，所以相對來講，很少有人被傷害。」

楊毅提醒，到野外盡可能不直接接觸野生動物，「就是敬而遠之。野生動物在野外除了食肉動物捕食、領地保護和求偶時才會發起襲擊。如果遊客對野生動物投餵，會讓動物產生依賴性。」

楊毅強調，遊客投餵後，動物取得食物成功率更高且更容易，就會對此產生依賴，「長時間人為投餵便會親近於人，極易出現人和動物間的矛盾，比如說襲擊人。」

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