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全紅嬋生活全被遊客用「空拍機偷拍」　全爸嘆：沒權力管怕引紛爭

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋的爸爸全文茂近日表示，女兒返家休息後，外頭每日都聚集了大量的遊客，有人用空拍機拍下，全紅嬋的一舉一動，甚至連進出房間時也拍，令他相當無奈，「我也沒權力去管他人，我說話大聲一點就引起了紛爭。」

據《頭條新聞》報導，全紅嬋12日回到老家邁合村後，遊客愈發猖狂，家門口不分晝夜，都有人在外蹲點拍攝，只要一家人有什麼風吹草動，就會被上傳到社群平台上，令全紅嬋一家人相當無奈。

▲▼全紅嬋生活全被空拍機偷拍。（圖／翻攝自微博）

▲▼空拍機拍下全紅嬋在家走動。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋生活全被空拍機偷拍。（圖／翻攝自微博）

全文茂表示，這兩天出現過無人機航拍全紅嬋進出房間的情況，「我沒有權力去管他人，也不敢去責怪他人，因為我說話只要大聲一點，問題就出現了，就有人開始罵，我也不想給女兒帶來不好的影響。」

全文茂表示，已多次聯繫當地警方前來管理現場秩序，希望以公權力來約束遊客的行為。湛江警方也回應，有不斷加強巡邏及勸導。

▲▼邁合村每天都有遊客站在全紅嬋家門口。（圖／翻攝自微博）

▲▼邁合村每天都有遊客站在全紅嬋家門口。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋家門口。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼全紅嬋生活全被空拍機偷拍。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋生活全被空拍機偷拍。（圖／翻攝自微博）

▲每天都走旅行團來到邁合村。（圖／翻攝自微博）

 ▲▼邁合村每天都有遊客站在全紅嬋家門口。（圖／翻攝自微博）

▲村內還有指路牌。（圖／翻攝自微博）

相關影片引起熱議，不少網友痛批，「這已經入侵全紅嬋的私生活了，太過分了，完全沒有隱私」、「一群博取流量的神經，侵犯他人隱私能不能抓起來啊」、「這群人是不是都腦子有病啊」、「這個村裡面管事的，就是想利用全紅嬋的名譽，把村裡搞熱鬧，就不想一想全紅嬋家裡人的感受」、「警方完全沒在驅趕，只是『維持秩序』，這默許行為可怕啊」。

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