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全紅嬋回老家探親！爆量遊客「擠家門圍觀」　她崩潰：我們要睡了

全紅嬋回老家探親！爆量遊客擠家門圍觀　她崩潰現身：我們要休息了

▲大陸巴黎奧運跳水冠軍全紅嬋近日回到家鄉廣東湛江市麻章區邁合村探親，吸引大量遊客進村圍觀。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸巴黎奧運跳水冠軍全紅嬋近日回廣東湛江市麻章區邁合村探親，吸引大量遊客進村圍觀。根據影片，即便天色已黑，全紅嬋的家門前仍聚集大批遊客，逼得她本人出面喊話「我們要休息了，你們回去睡覺吧，我的家人要睡覺了！」對此，邁合村村支書表示，村裡已加強秩序維持，每晚9點「封村」，希望遊客配合。

《極目新聞》報導，全紅嬋日前回到家鄉邁合村，不少遊客慕名前來打卡。茂名人陳輝（化名）一早便驅車到邁合村，村口的停車場已經停滿了遊客車輛。陳輝說，當天上午全紅嬋爺爺家門外圍滿了遊客，目測至少有幾千人，村裡在門外3米左右的地方設置了一排圍欄，讓遊客站在圍欄外，村裡的小吃攤也多了起來。

為維持秩序，當地派出大量工作人員在邁合村進行安全保障，村裡有公安、城管等多部門工作人員在巡邏值守。有影片顯示，昨（12日）晚間，大批遊客仍圍在全爺爺家門口，逼得全紅嬋親自在2樓向遊客喊話，「我們要休息了，你們回去睡覺吧，我的家人要睡覺了。」

針對大量遊客湧入的情況，邁合村村支書全南山回應，他們已經加強維持秩序，並在徵求村民意見後每晚9點實施「封村」，盡量不讓遊客打擾村民休息，同時呼籲遊客減少前往邁合村，「我們村地方比較小，如果大家天南海北都來，容納不了那麽多人。我們很理解大家喜愛、支持嬋寶的熱情，但也希望大家配合我們的工作。」

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