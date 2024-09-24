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以軍24小時猛轟黎巴嫩　增至近500死逾1600傷

▲黎巴嫩南部遭遇空襲。（圖／路透）

▲黎巴嫩南部遭遇空襲。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列軍方23日對黎巴嫩展開猛烈空襲，針對真主黨1300個目標轟炸。經過24小時後，黎巴嫩衛生部最新統計指出，本次空襲累計近500人死亡，包括58名婦女及35名兒童，另有超過1600人受傷，這是以色列與真主黨自2006年開戰以來，最血腥的一次攻擊。

黎巴嫩衛生部長指出，本次還有醫院及救護車被擊中，目前該國政府已在89間學校設立臨時收容所，可收容超過2.6萬人。此外，以軍針對貝魯特南郊定點攻擊，目標是真主黨高級指揮官卡拉卡拉克（Ali Karake），遭炸地點被3枚飛彈擊中，造成6人受傷，但卡拉克目前安全無恙，已轉移到安全處所。

根據黎巴嫩衛生部，以軍本次轟炸增加至至少492死，另有1645人受傷。

以色列與黎巴嫩真主黨自2023年10月以哈衝突以來，已經不斷在邊界交火、互相轟炸。真主黨高層稱，他們的行動是出於對巴勒斯坦與哈瑪斯組織的支持。

以色列總理納坦雅胡發表預錄談話，強調以方並非與黎巴嫩平民開戰，而是針對真主黨開戰，並批評真主黨與哈瑪斯一樣，長期以來將人民當作肉盾。他敦促黎巴嫩南部與東部居民，聽從呼籲盡快撤離，以軍在黎南的行動結束後，居民就可安全返家。

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