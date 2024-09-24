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黎巴嫩逾2千傷亡！前美CIA局長：情勢已越界「正走向更廣泛戰爭」

▲▼ 黎巴嫩南部地區又遇襲。（圖／路透）

▲黎巴嫩23日遭大規模轟炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列23日大規模猛烈轟炸黎巴嫩，單日近500死逾1600傷，是2006年黎巴嫩戰爭以來傷亡最慘重的一天。前美國國防部長接受CNN採訪時稱，當前情勢已經越界，正走向一場更廣泛戰爭，另外法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）23日在聯合國大會上說，法國要求聯合國安理會召開緊急會議，討論黎巴嫩遇襲事件。

CNN報導，巴霍呼籲各方及其支持者緩和局勢，「避免一場對所有人，首要是平民百姓，造成毀滅性影響的區域衝突，因此，我已要求安理會本周針對黎巴嫩問題召開緊急會議」，法國將持續全力動員，解決擾亂國際議程的重大危機。

儘管以黎爆發激烈衝突，但雙方至今未把當前情勢稱為戰爭。不過前美國國防部長、前中情局（CIA）局長潘內達（Leon Panetta）認為，局勢如今已越過界線，「我們顯然正走向一場範圍更廣的戰爭，這使任何一方均更難達成解決方案」。

潘內達指出，本周在紐約參加聯合國大會的各國領袖，無疑將大量討論以色列與真主黨之間正在發生的戰爭，以及這場戰事演變成更更規模戰爭的事實，「由於我們與以色列的關係，美國將持續提供物資，但在這同時我們必須明確表示，中東不能爆發全面戰爭」。

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