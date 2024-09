黎巴嫩逾2千傷亡！前美CIA局長：情勢已越界「正走向更廣泛戰爭」

▲黎巴嫩23日遭大規模轟炸。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列23日大規模猛烈轟炸黎巴嫩,單日近500死逾1600傷,是2006年黎巴嫩戰爭以來傷亡最慘重的一天。前美國國防部長接受CNN採訪時稱,當前情勢已經越界,正走向一場更廣泛戰爭,另外法國外交部長巴霍(Jean-Noel Barrot)23日在聯合國大會上說,法國要求聯合國安理會召開緊急會議,討論黎巴嫩遇襲事件。

CNN報導,巴霍呼籲各方及其支持者緩和局勢,「避免一場對所有人,首要是平民百姓,造成毀滅性影響的區域衝突,因此,我已要求安理會本周針對黎巴嫩問題召開緊急會議」,法國將持續全力動員,解決擾亂國際議程的重大危機。

儘管以黎爆發激烈衝突,但雙方至今未把當前情勢稱為戰爭。不過前美國國防部長、前中情局(CIA)局長潘內達(Leon Panetta)認為,局勢如今已越過界線,「我們顯然正走向一場範圍更廣的戰爭,這使任何一方均更難達成解決方案」。

潘內達指出,本周在紐約參加聯合國大會的各國領袖,無疑將大量討論以色列與真主黨之間正在發生的戰爭,以及這場戰事演變成更更規模戰爭的事實,「由於我們與以色列的關係,美國將持續提供物資,但在這同時我們必須明確表示,中東不能爆發全面戰爭」。

Ex-Defense Secy: Mideast crisis has "crossed a threshold"

Watch the full video here: https://t.co/9gYWdLLTrW pic.twitter.com/8WrmHQ7Ch3