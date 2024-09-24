伊朗總統控以色列「想擴大中東衝突」：後果恐難以收拾

▲黎巴嫩南部地區23日遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗總統23日警告稱，以色列正試圖挑釁伊朗加入以色列與黎巴嫩真主黨之間長達近一年的衝突，藉此將中東捲入全面戰爭，並強調這將帶來「不可逆轉的」後果。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在抵達紐約參加聯合國大會後，對記者表示，「我們不希望成為中東不穩定的原因，因為這將帶來無法挽回的後果。」

裴澤斯基安表示，「我們希望和平生活，不想要戰爭。是以色列企圖製造這場全面衝突。」裴澤斯基安是一位相對溫和的政治人物，他於今年7月當選，並承諾奉行務實的外交政策。他譴責國際社會在面對他所稱的「以色列對加薩的種族滅絕」時保持沉默。

他的呼籲發生在以色列當天對真主黨發動猛烈空襲，成為黎巴嫩近一年來來最血腥的一日，裴澤斯基安隨後呼籲通過對話解決中東衝突。以色列與受到德黑蘭支持的真主黨之間的衝突不斷升級。

當被問及伊朗是否會參與以色列與真主黨之間的衝突時，裴澤斯基安表示，「我們會捍衛任何捍衛自身權利和自衛的團體。」但他並未進一步詳細說明。

以色列軍隊與伊朗支持的真主黨幾乎每天都有交火，導致邊境兩側數萬人從城鎮和村莊撤離。以色列聲稱希望通過外交手段解決問題，將真主黨撤離邊境地區；然而，真主黨同樣表示希望避免全面衝突，但也強調只有加薩戰爭結束，戰鬥才會停止。加薩停火努力經過數月的談判，目前仍陷入僵局，卡塔爾、埃及和美國均參與了調解。

伊朗的區域政策由直接向最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）負責的革命衛隊制定，這也是該國的最高權力機構。