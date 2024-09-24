以黎狂轟！美使館限制「前往以色列北部」　多航班停飛一次看

▲以色列特拉維夫的「本古里安機場」（Ben Gurion Airport）。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

以色列與黎巴嫩衝突一觸即發，多間航空公司紛紛宣布，暫時停止往返2地的航班。而美國大使館也宣布，限制員工前往以色列北部。

美國大使館23日宣布，暫時限制員工及親屬，前往以色列北部特定地區，從事任何私下的旅遊行程。官方旅行方面，透過以色列65號公路通往阿富拉（Afula），以及透過71號公路從阿富拉通往約旦邊境，都必須獲得批准，而且僅限乘坐裝甲車輛。

與此同時，LOT波蘭航空公司取消24日和25日飛往以色列的航班，荷蘭皇家航空停飛10月26日之前所有往返特拉維夫（Tel Aviv）的航班，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）也以「營運限制」為由，取消了10月26日之前往返特拉維夫的航班。

德國漢莎航空集團則是停飛10月14日之前前往特拉維夫「本古里安機場」（Ben Gurion Airport）的航班，該集團旗下航空包括漢莎航空、瑞士航空、奧地利航空、布魯塞爾航空、歐洲之翼航空。

▲以色列23日空襲黎巴嫩南部。（圖／路透）

此外，達美航空今年12月31日之前都暫停紐約和特拉維夫之間的航班，​英國廉航易捷航空（easyJet）4月就停止往返特拉維夫的航班，預計明年3月30日才會恢復，香港國泰航空更是取消了2025年3月27日之前所有飛往特拉維夫的航班。

黎巴嫩方面，埃及航空（EgyptAir）24日起暫停往返黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的航班，直到局勢穩定為止。約旦也在同一天宣布相同措施。而阿爾及利亞航空則表示，停止所有往返黎巴嫩的航班，直到進一步通知為止。

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