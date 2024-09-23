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以色列大轟炸黎巴嫩！至少50死、300傷

▲▼黎巴嫩與以色列邊境一側出現明顯火光。（圖／路透）

▲黎巴嫩與以色列邊境一側出現明顯火光。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

以色列周一（23日）對黎巴嫩南部發動大規模空襲，造成慘重傷亡。黎巴嫩衛生部表示，此次襲擊已導致至少 50 人喪生，300 多人受傷，其中包括兒童、婦女和醫護人員。

據黎巴嫩官方媒體報導，一枚火箭彈擊中了濱海古城東部的無人山區。值得注意的是，在以色列與 真主黨數月的衝突中，該地區此前並未遭受空襲。近日來，雙方的互相報復攻擊日益加劇，以色列更是擴大空襲範圍，對黎巴嫩多處地區發動攻擊。

黎巴嫩總理 米卡提（Najib Mikati） 在內閣會議上強烈譴責以色列的行為，稱其為「破壞性計劃」和「滅絕戰爭」。他呼籲聯合國、大會及具影響力的國家制止以色列的侵略行為，並表示將竭盡全力阻止新一輪戰爭，避免局勢失控。

綜合外媒報導，以軍發言人聲稱這些是針對真主黨目標的「先發制人打擊」。目前，黎巴嫩南部和首都貝魯特的居民陸續收到要求迅速撤離的簡訊，但黎巴嫩新聞部長呼籲民眾「不要過度關注」這些警告。

當被問及是否可能對黎巴嫩發動地面入侵時，以色列軍方發言人表示：「我們將採取一切必要措施，確保以色列北部疏散的居民能夠安全返家。」局勢發展備受關注，國際社會對衝突可能進一步升級表示擔憂。

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