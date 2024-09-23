捲真主黨呼叫器爆炸案！士檢再傳2證人　金阿波羅員工快步離開

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

黎巴嫩真主黨成員呼叫器17日集體爆炸，造成至少37人死亡，引發國際關注。呼叫器製造廠商台灣金阿波羅（Gold Apollo）集團澄清，該呼叫器是由其匈牙利合作夥伴「BAC」生產後，再貼上金阿波羅授權的商標銷售，強調產品設計及生產與公司無關。由於爆炸案涉及中東戰爭，士林地檢署主動剪報分案，今（23日）下午再以證人身分傳喚金阿波羅萬姓員工及束姓前員工說明。

▲士林地檢署23日傳喚金阿波羅萬姓員工（藍衣者）、束姓前員工。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署介入調查，由國安專組主任檢察官周姿君指揮調查局國安站偵辦，19日以證人身分請許清光、吳姓女業務Teresa前往國安站說明，並在2人同意下搜索4處，帶回相關文件，複訊後2人均請回。

▲金阿波羅萬姓員工不發一語，快步離開地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）



今天下午國安站再傳喚2名新證人，包括金阿波羅萬姓現任員工、束姓前員工，2人傍晚抵達士檢複訊，其中萬姓員工離開時面對媒體提問均低調未回應，快步離開地檢署。

回顧整起事件，黎巴嫩17日傳出「BB call」（型號 AP924）大規模爆炸，造成至少37人死亡、3000名傷者，從殘骸上驚人發現台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）規格貼紙，這也讓董事長許清光第一時間澄清「是收商標錢授權給BAC公司製造」，雙方約定售出1台呼叫器，將分潤15美元（約台幣478元）給金阿波羅。