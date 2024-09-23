伊朗下令精銳部隊全面禁用通訊設備！　大規模清查原因曝光

▲圖為伊朗伊斯蘭革命衛隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述2名伊朗高階安全官員說法指出，伊朗精銳部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已下令所有成員停止使用任何類型的通訊設備，正在大動作檢查所有裝置，因為黎巴嫩真主黨發生呼叫器（俗稱BB Call）、對講機爆炸事件；與此同時，伊朗也展開人員審查。

安全人員指出，IRGC檢查的設備不僅僅是通訊設備，所有裝置都納入查驗，這些裝備大部分為自製，或是從中國大陸、俄羅斯進口。IRGC總計有19萬名成員，此人拒絕透露內部如何通訊溝通，只提到現階段使用端對端加密的通訊系統。

不只如此，伊朗擔心遭以色列特務人員滲透，IRGC已對內部人員展開徹底調查，鎖定IRGC中高階層成員，審查目標對象在伊朗、海外的銀行帳戶，以及他們與家人的旅行紀錄。

針對相關消息，伊朗外交部、國防部、內政部均未立即做出回應。這名官員也稱，伊朗執政當局普遍關注此事，IRGC已聯繫真主黨進行技術評估，多件爆炸裝置已送往伊朗德黑蘭查驗。

黎巴嫩真主黨17日發生呼叫器爆炸、18日發生對講機爆炸，兩起案件造成39人死亡，約3000人受傷。黎巴嫩與真主黨均聲稱以色列就是襲擊事件幕後黑手，以色列先前既未否認也沒有證實參與其中，不過總統赫佐格（Isaac Herzog）22日受訪時，駁斥與17日針對真主黨的攻擊事件有關。