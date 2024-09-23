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以黎全面開戰「沒有確定的贏家」　衛報點出1戰況：很危險

▲▼黎巴嫩與以色列邊境一側出現明顯火光。（圖／路透）

▲黎巴嫩與以色列邊境一側出現明顯火光。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列與黎巴嫩衝突升溫，引發全面戰爭的擔憂。《衛報》國防與安全編輯沙巴格（Dan Sabbagh）撰文指出，如果局勢升級為地面戰爭，也不會有明確的贏家，因為真主黨的軍事實力比哈瑪斯更強大，斷然判定以色列贏面較大的觀點，相當危險。

報導寫道，真主黨的呼叫器與對講機在17、18日連環爆炸，導致42死逾3000傷，而外界廣泛相信，以色列必須為這場非比尋常的陰謀負責。隨後，以色列於20日空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），擊殺了真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）與其他37人，21日又空襲黎巴嫩南部的290個目標，造成3人死亡。

儘管以色列似乎尚未決定進入黎巴嫩南部，但隨著加薩戰況緩和，以色列國防軍（IDF）重心正在北移，包括擁有突擊隊和傘兵編隊的精銳部隊第98師。

▲▼ 黎巴嫩對以色列發動攻擊。圖為以色列境內遇襲現場。（圖／路透）

▲以色列也遭遇襲擊。（圖／路透）

對此，真主黨也回擊了150枚飛彈、火箭彈及無人機，這是他們為了支持哈瑪斯、去年10月7日開始與以色列衝突以來，最深入且猛烈的一波進攻。儘管發射飛彈數量較少，而且大多數都被攔截，但從建築物損壞情況來看，一些飛彈依然突破了以色列引以為傲的防空系統，這是一個令人不安的跡象。

真主黨第二號人物、副秘書長卡西姆（Sheikh Naim Qassem）更於22日表示，以色列犯下「讓我們痛苦的戰爭罪」，因此「一場沒有限制的戰鬥」已經展開。如果真主黨飛彈在以色列造成大量平民傷亡，不論是蓄意或者失算，都可能招致更激烈的反應，進而導致黎巴嫩更多傷亡。

沙巴格指出，從措辭看來，雙方似乎都不願意退讓，隨著這些越境轟炸日益劇烈，讓人懷疑將會引發什麼後果。

他指出，真主黨火藥庫有12萬至20萬枚非定向飛彈與火箭砲，儘管歷經連環爆炸案，仍有3萬至5萬現役戰士，另有大約相同規模的後備役軍人，「這是一支比哈瑪斯規模更大、更有能力的軍事力量」，而哈瑪斯在將近一年的轟炸之後，直到現在依然在戰鬥。因此，如果戰鬥升級，「以色列能夠果斷占上風」的想法非常危險。

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