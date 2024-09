黎巴嫩居民「接到以軍電話」！　警告遠離真主黨所有據點

▲黎巴嫩連環爆炸案後,醫院外人滿為患,民眾焦急等待親友消息。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

根據最新消息,黎巴嫩居民陸續接到簡訊與電話,警告遠離真主黨的所有據點1000公尺。今日稍早,以色列國防軍(IDF)發言人哈加里(Daniel Hagari)才提出類似警告,並稱這些資訊將會「在黎巴嫩所有網絡與平台上,以阿拉伯語發佈。」

一名《路透社》記者表示,以色列打電話警告黎巴嫩平民,立刻遠離真主黨的任何據點,以免在未來的軍事打擊中受傷,包括他本人也接到錄音警告。此前,其他黎巴嫩媒體指出,居民開始收到阿拉伯語簡訊,呼籲遠離真主黨藏匿武器的建築物。

▼X流傳的以軍電話錄音。



- Lebanese citizens now receive calls from the IDF to evacuate their homes. pic.twitter.com/zPwDRjRiKq