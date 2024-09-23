黎巴嫩居民「接到以軍電話」！　警告遠離真主黨所有據點

▲黎巴嫩連環爆炸案後，醫院外人滿為患，民眾焦急等待親友消息。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

根據最新消息，黎巴嫩居民陸續接到簡訊與電話，警告遠離真主黨的所有據點1000公尺。今日稍早，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）才提出類似警告，並稱這些資訊將會「在黎巴嫩所有網絡與平台上，以阿拉伯語發佈。」

一名《路透社》記者表示，以色列打電話警告黎巴嫩平民，立刻遠離真主黨的任何據點，以免在未來的軍事打擊中受傷，包括他本人也接到錄音警告。此前，其他黎巴嫩媒體指出，居民開始收到阿拉伯語簡訊，呼籲遠離真主黨藏匿武器的建築物。

▼X流傳的以軍電話錄音。



- Lebanese citizens now receive calls from the IDF to evacuate their homes. pic.twitter.com/zPwDRjRiKq — The_anonymous_wave (@anonymouswave1) September 23, 2024

Lebanon Debate報導，黎巴嫩新聞部部長馬卡里（Ziad Makari）證實，首都貝魯特等地，大量民眾接獲訊息，要求收件者立刻撤離，就連新聞部辦公室也有收到。這是「以色列敵人採用的恐嚇心理戰策略」，「新聞部依然正常營運……呼籲大家不要過度關注此事，有關部門已經在跟進事態發展。」

以色列誓言把真主黨驅離邊境，以利公民返回家園，儘管更偏好透過外交手段達成，但也願意使用武力。真主黨則誓言持續發動攻擊，直到加薩停火為止，但隨著哈瑪斯越境突襲將滿1周年，這個希望似乎越來越渺茫。

目前尚不清楚，多少人會受到以色列警告簡訊及電話影響，因為隨著近日交火猛烈，雙方邊境基本上都已經空無一人。