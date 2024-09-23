總預算遭退柯建銘喊釋憲　藍委嘆悲哀：憲法法庭成賴清德血滴子

▲民進黨團總召柯建銘揚言提釋憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院對立法院提出明年度中央政府總預算案，但因其中少編了已經修法通過提高的原住民禁伐補助金，結果遭在野黨表決全部退回，讓執政的民進黨不滿在野擴權干預要求行政部門增編預算，準備再提釋憲來對決，國民黨立委賴士葆今（23）日表示，「行政院最簡單的做法是把預算補上就好」，但憲法法庭已變成賴清德的血滴子，大法官被提名人一片綠油油，淪為政黨打手很悲哀。

立法院今年六月三讀通過修法，將原住民禁伐補償金從每年3萬元提高至6萬元，但原民會預算中並無相關費用，引發無黨籍的原民立委高金素梅不滿，因此上週在立法院會中與藍白陣營合作，表決將行政院提出的總預算案退回。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨日表示，立委對於預算只有刪減權，沒有要求增加的權力，藍白國會席次雖然多數，但作法已經違憲，因此將提請大法官釋憲。行政院也強調將持續與多方協商與溝通，促請立法院儘速排定議程，進行實質審查，不希望延誤法定時程，否則有必要「善盡各種救濟方式」維護行政院編訂預算的完整性。

賴士葆對此表示，總預算被退回是大事，行政院長卓榮泰早就該跟在野黨溝通，高金退回預算的正當性很夠，因為修法已經三讀通過，原民會卻沒有編，將三讀通過的案子視之無物。

賴士葆說，行政院最簡單的做法是把預算補上就好。這不是干涉行政，而是藐視立法權，對於執政黨將提起釋憲處理，目前大法官被提名人人事同意案也正在立法院中待審，賴士葆說，憲法法庭已變成賴清德的血滴子，大法官是社會公義最後一道防線，結果變成政黨打手，大法官被提名人一片綠油油，這很悲哀。