傳卓榮泰擬拜會在野黨團　黃國昌要求先回2問題：別躲在柯建銘背後

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍立委高金素梅20日以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」提出退回總預算案，獲藍白2黨團支持表決通過，但民進黨團總召柯建銘22日喊出將提釋憲，23日則傳出行政院長卓榮泰擬拜會在野黨團說明。民眾黨團總召黃國昌表示，請卓榮泰拜會前先回答2問題，「堂堂一個行政院長別躲在柯建銘背後，難看啊！」

民眾黨團23日上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會，被問到禁伐補償三讀通過時，行政院若覺得窒礙難行，為何當初不提覆議，要現在才喊違憲？黃國昌回應，其實大家看整個過程，當初在內政、經濟委員會朝野協商時，「列席的行政部門代表是怎麼講的？他們是同意耶！」甚至前行政院長陳建仁還說修法後預算一定編。

黃國昌提及，「7月16日三讀通過後，卓榮泰有出來講一句『窒礙難行』、『違憲』嗎？沒有啊！」所以行政院睡了2個月以後，是不是有覺得窒礙難行？看起來是沒有這麼覺得，否則行政院隔2個月才發現窒礙難行，這行政團隊還有沒有知覺，可能整個社會都會有高度疑慮。

黃國昌指出，為何預算被退回時，柯建銘突然拋出違憲之說，「因為知道總預算編列出了大包嘛！想辦法要給自己找下台階嘛！」

話鋒一轉，黃國昌也說，外傳卓榮泰要拜會各個黨團，雖然還不知道真的假的，但假設有的話，請卓榮泰拜會前先回答2件事，第一，作為行政院長，認為禁伐補償依法編列預算有沒有窒礙難行？第二，卓認不認為是違憲？請卓榮泰先回答這2個問題，「堂堂一個行政院長別躲在柯建銘背後，難看啊！真的難看！」