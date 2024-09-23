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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

租金補貼預算直逼社宅工程款　李彥秀嘆：沒幫助弱勢還推升房租

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀諷刺，賴政府根本是把租屋補貼當成社會住宅，再次創下世界奇蹟，完全無助於居住正義的落實。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德喊出「百萬社宅」目標，上任後將租金補貼視為重點項目之一，將補貼戶數從50萬提升至75萬戶，但OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，全世界沒人將租金補貼當作社宅。國民黨立委李彥秀今（23日）對此指出，民進黨政府將「居住正義」視為重要議題，但總統賴清德卻偷換概念，將租金補貼當作社宅， 租金補貼預算逼興建社宅預算，是在創下世界奇蹟，3個月就達標百萬社宅目標，卻沒有真正幫助弱勢，還變相推升房租。

李彥秀表示，目前房價、房租屢創新高，央行更出台史無前例的第七波選擇性信用管制，避免情況繼續惡化。賴清德競選期間，承諾2032年達成「百萬社宅」目標，其中租金補貼高達五成，也就是補助50萬戶租金，撐起「社會住宅」的大餅。

李彥秀批評，民進黨政府似乎找到「社宅達標」的巧門，今年8月更將「租金補貼」數量，從原本的50萬戶擴大為75萬戶，相當於全台8成的租屋族都可享有補貼。雖然短期看似減輕年輕人租屋負擔，但也遭到「租金補貼加碼，房租越補越高」的質疑。

李彥秀進一步指出，「發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策」，只是用錢解決表面問題，真正的居住正義卻遙遙無期，而且還加重政府長期財政負擔、加劇房價、房租問題惡化。

李彥秀說，2022年度至2025年度租金補貼約804億餘元，直逼國家住都中心興建社宅4年加總的工程款872億餘元，明年租金補貼更高達335億元，75萬戶租金補貼。這讓賴清德競選時開出的8年百萬社宅政見，偷換概念，將「租屋補貼」當成「社會住宅」，上任3個月就達標，再次創下世界奇蹟。

李彥秀提到，自己有一位助理今年大學剛畢業，從花蓮北上工作，是典型「北漂族」，在台北市租了一間地下一樓的小套房，一個月租金近萬，但租屋處為「工業用地」，無法申請租金補貼，這樣的年輕人成為社會最弱勢的一群人。更有房客因為申請租金補貼，導致房東租金收入曝光，房東將租客趕出去的血淚案例。李彥秀認為，民進黨政府缺乏長期房屋政策，只想選票、炒短線，面對問題只會撒錢，造成台灣房價與房租居高不下。

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