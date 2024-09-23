綠嗆「封殺」總預算影響高雄建設　柯志恩反諷：在哪？指給我看

▲柯志恩嗆民進黨，總經理跟會計聯手浮編能接受嗎？（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院20日開議，原住民無黨籍立委高金素梅以總預算在原民「禁伐補償」少編26億，透過藍白多數聯手下，強勢將中央政府總預算案退回程序委員會，引發執政黨強烈反彈。國民黨立委柯志恩今（23日）反問，為什麼要將總預算退回？因為這次就像總經理和會計聯手浮編、濫編財報，然後把錢編到自己的口袋去，大家可以接受嗎？並強調只是退回，不是「封殺」，不會影響高雄建設。

柯志恩強調，這次藍白聯手將行政院總預算退回程序委員會，請行政院重新檢討，「只是退回重新檢討，不是封殺！」這是兩個不同概念的動詞，請搞清楚再來批判在野黨的所作所為。

柯志恩表示，在野黨監督行政院預算是天經地義，是為人民看好荷包，請民進黨不要再造謠，把人民需要的錢編好編夠，再來跟他們討論什麼叫合理的預算審查。

柯志恩舉例，這樣的預算對人民所需要的錢，像是健保點值0.95，沒有編，農民公糧收購價每公斤提升5元的預算，也沒有編，原住民的禁伐補償要再編列28億元，都沒有編，這些都是法律所通過的，但行政院卻沒有編列預算，所以在野黨才將預算退回程序委員會，請行政院檢討。

有輿論批評稱柯志恩封殺高雄建設，柯反問，請問哪裡有看到提出的任何預算刪減跟高雄建設有關？「在哪？請指給我看？」而行政院不編列人民所需要的錢，倒是將政府宣傳費編達15億元，比過去高了65.4％，還有很多真正該為民生著想的預算，行政院完全不在乎。

