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社會 社會焦點 保障人權

台南開發案也有容積獎勵　賴清德、吳欣修遭告發圖利

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城容積獎勵案，引發政界對地方政府提供土地開發容獎權限爭議，媒體人毛嘉慶、國民黨前文傳會副主委練鴻慶23日到台北地檢署，告發總統賴清德、國土署長吳欣修，在2012年間任職台南市府期間，以大規模的容積獎勵圖利業者，希望北檢以偵辦柯文哲一樣標準，檢驗賴清德、吳欣修。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲毛嘉慶(右起)、練鴻慶告發總統賴清德在台南市長任內的容積獎勵案涉嫌圖利。（圖／記者劉昌松攝）

毛嘉慶表示，台南市在2012年到2014年間，有非常多相關的容積獎勵案，其中2012年台南市中西區一個大面積開發，竟然可從原來的容積率180%直接跳到400%。毛嘉慶說：「如果20%(指北市府給予京華城的容積獎勵)要被監察院跟台北地院說成明知違法，那前台南市長(指賴清德)、前台南都發局長(指吳欣修)給予220%的問題，台北地院跟監察院怎麼看？」

練鴻慶則指出，監察院說直轄市府沒有創設容積獎勵的權利，所以北檢偵辦柯文哲圖利，當年的台南市長賴清德也創設容積獎率，比如：6年內申請建照最高給予3成容積獎勵、建築基地採全街廓也可以容積獎勵、斜屋頂可以容積獎勵、台南市督審會認定有助於提升公義性的也可以容積獎勵，練鴻慶質疑：「為什麼賴清德可以，柯文哲不行？提告不是認定賴清的吳欣修一定有罪，是希望北檢用一樣的標準檢驗。」

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