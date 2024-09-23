面試官問腦筋急轉彎！只有他不思考　「回2句話」被錄取了

▲原PO分享面試狀況。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「真把我們其他人當猴子耍？」近日有網友發文表示，日前他參加一場面試時，中年主管詢問他們一個類似腦筋急轉彎的問題，然而正當他認真想答案的同時，其中一位求職者就吐出一段話，導致氣氛頓時變得很尷尬，而讓他訝異的是，「（面試）結束時只有他一個人被約星期一上班」。

這名網友在「匿名公社」上發文直呼，「現在面試搞一堆花招是在幹嘛？」他日前去一家食品業的公司面試，過程中，中年主管就問了一個類似腦筋急轉彎的問題，「我跟另外2個想破頭的一一回答，最後一位年輕人突然說，他只是來面試的，不是來當猴子」。

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當下氣氛雖尷尬，但面試結束後，卻是那個年輕人被通知星期一可上班，原PO當下實在不解，結果面試的主管就解釋，「因為那個年輕人是讀食品專科畢業的」。聞言，原PO更是滿頭問號，「那早講不就好了？問那什麼破問題？真把我們其他人當猴子耍？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是要找30歲以下的」、「這場面試只是秀而已，早就內定了」、「面試本來就是看你的反應能力的，內容不要太奇怪就沒啥差」、「多問是讓你覺得不虛此行」、「現在才知道自己是猴子嗎」、「都知道在耍猴戲了，還繼續當猴子」、「可能人家面試官問這問題的目的，就是要看你們的反應吧」。文章雖引起討論，但也有網友質疑真實性。