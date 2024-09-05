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面試空服員若說出「5字」　K董張國煒：直接刷掉！

張國煒還透露，正因為航空業「充滿挑戰」，所以他希望應徵者應該要用更嚴謹的態度來面對這份工作。（圖／報系資料照）

▲張國煒透露，正因為航空業「充滿挑戰」，所以他希望應徵者應該要用更嚴謹的態度來面對這份工作。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

星宇航空事業蒸蒸日上，創辦人「K董」張國煒不僅身兼管理職，也是一名優秀機師，不少民眾都曾搭過張國煒親自駕駛的班機；甚至許多網友在網上提出關於星宇航空的疑問，都會不小心釣出「野生K董」親自回應，可說是十分親民。不過日前張國煒曾透露，他希望來應徵空服員的人，要用嚴謹的態度來面對這份工作，若是說出「5個字」，就會被他「立刻刷掉」。

優雅的舉止談吐、具設計感的穿著、遊遍世界各地的經歷……種種原因讓空服員可說是廣受女性青睞的職業。不過空服員也要面對極大的工作壓力，不僅常要面對航班間的突發狀況、客戶的刁難，還有人力短缺、國際航線工時極長等問題。況且空服員通常對外語能力有相當的要求，根據一般航空規定，空服員多益必須要有550分以上，星宇航空則更為嚴格，須達到600分才能通過拿到面試的門票。

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根據《今周刊》報導，張國煒曾於2022年7月出席星宇航空夏令營時，分享許多關於航空業的點滴，他表示很多人都覺得從事航空業「很帥」，卻沒想過帥是要付出代價的，「夢想實現的前提是，你背後必須先付出非常多的努力」！

張國煒指出，航空業沒有休假，每天要各式各樣的挑戰，面對不同的客人、每台飛機也有不同脾氣，飛機執行任務時，得隨時待命應付任何突發狀況。如果應徵者有志從事航空業，就要努力學習英文、隨時把自己準備好等待機會來臨，「千萬不能像是一般的航空迷，只是坐在機場旁看飛機。」

張國煒還透露，正因為航空業「充滿挑戰」，所以他希望應徵者應該要用更嚴謹的態度來面對這份工作，他告誡嚮往航空業的人，「面試時千萬不要說『想環遊世界』，否則會被我刷掉」。他也鼓勵表示，一定要對自己有自信，資質好的人不用怕自己不會被錄取。

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