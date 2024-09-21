月收入6萬！媽每月「想拿3萬」讓他壓力大　網見1關鍵：可以省很多

▲原PO每個月有6萬元的收入。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「我承認我自私，我也有想做的事啊。」近日有網友發文表示，他的月收入雖有6萬元，但當媽媽向他要3萬元時，他還是覺得負擔很重，更為此感到困擾。貼文曝光後，引發網友討論，「晚餐自理就好啦」、「不要回家吃飯或是減少回去吃飯的次數吧」。

有網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他的月收入6萬元，每個月都會給媽媽2萬5000元，然後一家三口會回家吃晚餐。不過，媽媽最近卻要求他每個月要改給3萬元。

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媽媽說，這3萬元包含了2萬元的買菜錢，以及1萬元的孝親費。不過對於媽媽的要求，原PO實在感到壓力很大，這已經超出了他能負擔的範圍，「我承認我自私，我也有想做的事啊」。

貼文曝光後，不少網友建議，「給1萬吧，晚餐自理」、「一家三口不要回娘家吃晚餐，一個月給孝親費1萬」、「晚餐自理可以省很多錢」、「只有晚餐這樣真的太貴，寧願自己買菜回家煮簡單的晚餐或買便當」、「孝親1萬照給，2萬拿去買便當點外送都還有找吧」、「不回去吃，晚餐自理，給1萬」。

也有網友回應，「薪水6萬給家裡3萬，都不用存錢了嗎」、「媽媽說不定是在婉轉的拒絕給你們煮飯」。