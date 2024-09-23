陸銀行業250萬人半年平均降薪2.4萬　民生銀行一分行最大幅度少50%

▲中國民生銀行。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸銀行業降薪的傳聞甚囂塵上，外媒日前爆料，民生銀行北京分行啟動全面降薪，最高幅度達到50%，成為大陸大型商業銀行多年來最大規模的減薪政策。對此，民生銀行相關人士並未做出回應。從2024年上半年銀行業財報分析，大陸42間銀行超250萬人的平均薪資下降了5321元人民幣（約2.41萬元新台幣），反映出銀行業仍面臨著「緊衣縮食」的「寒冬」。

▲大陸A股42間上市銀行上半年平均薪資下降5321元人民幣。（圖／翻攝金融界）

《金融界》報導，這是最近兩個月內民生銀行第二次傳出降薪的消息。此前7月，曾有人在社交平台爆料民生銀行北京分行降薪40%，隨後該行否認降薪傳聞。

大陸2024年銀行業員工降薪的傳聞不斷，數據顯示，招商銀行員工上半年人均月薪酬超過5萬元（人民幣，下同），興業銀行、浙商銀行、南京銀行、江蘇銀行等也在4.5萬元以上。不過，員工數量較多的大陸國有六大行，人均月薪卻不到3萬元。

隨著薪資減少，A股42間上市銀行共計減員超4萬名，僅大陸國有六大行就減少超2萬名員工，其中，工商銀行減員人數最多，突破萬人。

至於民生銀行降薪幅度如此之高，外界分析或和業績不振有關。民生銀行在2024上半年實現營收671.27億元，同比下降6.17%，實現歸母淨利潤224.74億元，同比下降5.48%，為連續第四年同期「雙降」。

此外，民生銀行資產總額7.55兆、負債總額6.94兆，分別比上年末下滑1.62%、1.36%，成為2024年首家縮表的上市銀行，也是該行2021年同期以來的第二次縮表。尤其二季度，其以2.28%的環比降幅成為資產收縮最快的上市銀行。