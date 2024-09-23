陸國安部稱台獨網軍曝光！　公布3人姓名起底「匿名者64」立案偵查

▲ 大陸國安部起底「台獨」網軍「匿名者64」的黑客組織，指稱來自台灣資通電軍現役人員。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／北京報導

大陸國家安全微信公眾號今（23）日發表一篇文章，標題是「起底『台獨網軍匿名者64』的黑客組織」。內文指稱，該組織針對中國大陸和港澳地區，頻繁開展網路攻擊，獲取大陸政治訊息，散佈謠言，顛倒黑白。該文指出，深入調查確認「匿名者64」並非普通黑客，並非普通黑客，而是來自台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸。相關國家安全機關已依法對三人立案偵查。

根據大陸國家安全微信公眾號內文稱，今年以來，一個名為「匿名者64」的黑客組織，針對中國大陸和港澳地區，頻繁開展網絡攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子屏幕、網絡電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。

該文指出，大陸方面國家安全機關立即行動，採取有效措施，處置危害隱患，消除不良影響。深入調查確認，「匿名者64」組織並非普通黑客，而是由「台獨」勢力的一支網軍。試圖獲取有關門戶網站、戶外電子螢幕、網路電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。

該文指稱，「匿名者64」組織的真實背景是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網路環境研析中心。該中心專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰。2023年6月，該中心以「匿名者64」組織的名義，註冊社交媒體帳號，對於大陸方面實施網路攻擊和反宣破壞活動。

該文還起底台灣資通電軍背景，內容指出是台灣於2017年6月主導建立的「第四軍種」，2022年改革為台灣「國防部」直屬機構，主要承擔電子作戰、訊息作戰、網路作戰及軍線維護管理等職能，是台灣當局對大陸實施網絡作戰的主力。台灣資通電軍一經成立，便對大陸大肆開展各類網路滲透破壞活動。

該文進一步稱，一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域為重點，搜尋目標定向實施網路攻擊，妄圖竊取敏感數據資料，為台灣當局蒐集情報。「另一方面，頻繁扭曲網絡輿論，雇傭水軍，借機生事，放大矛盾，挑唆對立，從中漁利。」



該文表示，「匿名者64」組織成立以來，已在社交媒體上發佈70多條動態，用「戰果」博人眼球，吸引流量，曝光的攻擊目標涉及戶外電子螢幕、自動售賣機、網路電視等聯網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，試圖營造出大陸網路安全防護極為脆弱的假象。

該文強調，經過大陸方面國家安全機關核查發現，「匿名者64」組織展示的「戰果」大量注水，誇大其詞，被攻擊的網站大多是山寨版的假官方網站，或長期無人關注的「僵屍」網站，更有甚者是該組織通過P圖等方式製作而成。例如，8月2日，一家小型互聯網企業運營的網站遭「匿名者64」組織攻擊，因該網站掛載了多家高校官方論壇的登錄地址，就被「匿名者64」組織硬說成“控制了大陸40所高校的官方論壇。

該文也甚至公布指稱的台灣網軍身份，內容稱，「國家安全機關鎖定了實施相關網路攻擊活動的台灣人員身份信息，其中包括台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸。國家安全機關已依法對三人立案偵查。」



