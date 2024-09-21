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大陸 大陸焦點 特派現場

「連環爆事件」令人髮指！　陸官方籲：以色列放下使用武力的執念

▲▼中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團網站）

▲大陸駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團網站）

記者魏有德／綜合報導

以色列與黎巴嫩衝突逐漸升級，聯合國安理會在當地時間20日緊急開會審議以黎局勢。大陸常駐聯合國代表傅聰在會上發言時提到，「中方對黎以局勢可能進一步升級深表擔憂，呼籲所有各方保持最大限度的克制。」

▲▼ BB Call連環爆過後，黎巴嫩醫院外人滿為患，民眾焦急等待親友消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩BB Call連環爆事件過後，醫院外人滿為患。（圖／達志影像／美聯社）

傅聰表示，中方對黎巴嫩境內數千台尋呼機、對講機等通訊設備被遠程操縱同時發生爆炸，造成數千民眾傷亡深感震驚、深表關切，「通過遠程操縱通訊工具，發動無差別襲擊，造成大規模平民傷亡，製造社會恐慌，這樣的事情在歷史上聞所未聞。」

傅聰指出，「這種行為無疑是對一國主權和安全的嚴重侵犯，是對國際法特別是國際人道法的公然違反，是對生命的漠視和踐踏。襲擊事件手段之殘忍、性質之惡劣令人發指，必須予以最強烈的譴責。

對於黎巴嫩爆炸事件，傅聰還提出，希望對事件進行全面及時的調查，追究策劃者和實施者的責任。

傅聰強調，中方對黎以局勢可能進一步升級深表擔憂，呼籲所有各方保持最大限度的克制，特別呼籲，「以色列放下使用武力的執念，立即停止在加沙（加薩）的軍事行動，立即停止侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，立即停止可能將地區拖入新的浩劫的冒險行徑。」

傅聰稱，「中方強烈敦促對以色列有影響力的國家拿出實際行動，制止以色列在錯誤的道路上越走越遠。中方支持安理會採取一切必要行動，為緩和黎以局勢、維護中東地區和平穩定做出最大努力。」

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