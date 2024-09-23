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茅台酒「批發價又下跌」！　飛天茅台散瓶價直逼1萬元

▲▼貴州茅台。（圖／CFP）

▲貴州茅台。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國貴州茅台是白酒產業標桿，但批發價自今年初至今已兩度持續回落。i茅台22日數據顯示，飛天茅台散瓶批發價為2270元／瓶（人民幣，下同，約台幣10455元），相較於21日下跌30元；「龍茅」原箱批發價2550元／瓶（約台幣11745元），相較於21日下跌20元。

據《湖南日報》報導，中秋作為傳統消費旺季，本來應該是白酒消費的重要節點，但今年中秋白酒市場表現較為平淡。飛天茅台的價格自中秋節前持續下降。業內人士指出，2024年中秋節的白酒市場消費整體遇冷，市場對茅台酒在內的白酒產品，信心不足。

i茅台22日數據顯示，規格53度／500ml裝的「龍茅」總申購人次約237.92萬人次，相較於9月21日下降約12萬人次，相較於今年初約500萬人次下降超50%。

▲▼貴州茅台。（圖／CFP）

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

比較2023年中秋節前後，2023年飛天茅台原箱及散瓶的批發價，分別約為3000元／瓶、2700元／瓶（約台幣1.3萬元、1.2萬元）。2024年端午節前後，茅台酒的批發價出現了持續回落。

飛天茅台「原箱的批發價」一度下跌，逼近2400元／瓶（約台幣11054元）；飛天茅台「散瓶的批發價」一度下跌逼近2100元／瓶（約台幣9672元）。

報導指出，茅台酒此輪批發價下跌，是與中秋節白酒消費需求遇冷有關，現在由於茅台酒批發價持續下跌，黃牛回收茅台酒的報價已變為時價。

不過，在基本沒有套利空間的情況下，i茅台的「龍茅」申購中簽率仍僅為0.59%。業內人士稱，i茅台上的茅台酒「保真度」仍是一大優勢。

長江證券發布研報稱，有別於白酒品牌，茅台酒在傳統消費旺季出現批發價下跌，主要是受出貨量提升預期影響，供需矛盾逐漸凸顯。

業內人士指出，茅台酒短期批發價下跌，屬於正常現象，但如果價格持續下探，或將促使貴州茅台採取穩價措施。

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