烤完肉隔天！同事午餐「很有默契」　網有感：開啟清淡模式

▲很多人烤完肉的隔天，都會吃得比較健康一點。（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都趁著中秋節烤肉或吃燒烤，就有網友發文表示，同事們烤完肉以後，隔天上班都走「健康路線」，午餐選吃水煮餐、沙拉等，有其他人也是這樣嗎？貼文曝光後，不少網友都表示，「這就是聚餐後補償的概念啊」、「開始運動！馬上」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「烤肉完該還債了吧」為標題發文，提到他和同事們烤完肉後，隔天上班都清一色走「健康路線」，不是買水煮健康餐，就是買沙拉、地瓜、蛋，甚至還有人買了無糖豆漿。

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原PO對此也不禁直呼，大家平常有吃這麼健康嗎？有沒有人和他們一樣，烤肉完以後就覺得要吃得健康一點？

貼文曝光後，不少網友也回應，「前幾天大魚大肉，偶爾吃清爽的也不錯」、「我也只有烤肉會大吃一頓，平常還是需要飲控的」、「為了一頓烤肉才來猛補蛋白質」、「烤肉後大家都開啟了『清淡模式』」、「大吃特吃，今天只能健康餐來安慰自己了」、「我都吃夏威夷飯+豆漿，好讚」。

還有網友則表示，「不要刷烤肉醬，基本上不需要調整啦」、「我現在還在吃烤肉，謝謝」、「去操場跑20圈才叫還債好嗎」、「30歲了真的烤不了」、「不刷醬安慰自己不會胖」。