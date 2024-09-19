陸中秋月餅銷量腰斬！瘋狂降價也救不回

▲月餅。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中秋月餅銷量連兩年下滑，數據顯示，今年中秋前夕，大陸月餅銷售額較去年減少45.17%，近乎腰斬。同時，根據數據，大陸月餅禮盒的平均價格也連兩年調降，但仍無法挽回買氣。

根據《經濟觀察網》報導，「馬上贏」的數據顯示，今年中秋前一個月，連續門市月餅類產品銷售額較去年出現近乎腰斬的情況，年減45.17%；月餅銷售件數較去年同期下降40.67%，月餅禮盒銷售件數年減49.04%。

數據也顯示，去年中秋前夕，月餅的銷售額較前一年下降10.49%，銷售件數年減13.46%，禮盒銷售件數年減8 %，很顯然，今年的月餅更難賣了。

降價也沒能挽回這一局勢，根據數據，今年月餅禮盒持續降價，市場均價由2022年的86.69元、2023年的85.69元，降至今年的83.36元。

根據中國焙烤食品糖製品工業協會訊息，今年主流月餅禮盒的價位更加親民，消費最為集中的價格帶在70元至220元之間，平價禮盒多在60元以下。

報導提到，某種程度上，降價與近年來的政策要求有關，2022年，大陸國家發展改革委、工業和資訊化部、商務部、市場監管總局聯合發布《關於遏制「天價「月餅、促進產業健康發展的公告》，對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管，鼓勵月餅企業生產物美價廉的月餅。

對於月餅銷量減少的原因，報導認為，月餅有濃厚的「禮品屬性」，企業、經銷商等B端客戶（企業端）是一大主要客群，但在經濟大環境的持續影響下，許多公司營收、盈利下降，部分公司削弱了相應節慶禮包預算，月餅採購也因此減少。

報導也提到，C端消費（消費者端）的喜好也出現了改變，健康化風潮與注重性價比的習慣讓月餅消費回歸理性，根據京東消費及產業發展研究院的中秋消費觀察，今年有4成的消費者都關注健康的低糖月餅，例如低糖五仁月餅成交額就同比增長了45%。