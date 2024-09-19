沒連假！中秋節上1休1「有比較好嗎」　網大讚：出遊的人少超多

▲2024年只有2月17日要補班。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

去年補班日太多，引發反彈，今年則僅有2月17日要補班。正因如此，上班族如果沒有特別請假，今年中秋節和國慶日都不會有連假，對此，就有網友好奇拋問，大家覺得現在這樣有比較好嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「選擇補上班還是沒有連休」為標題發文，提到今年幾乎不太用補班，不論是勞動節、中秋節，還是國慶日，都是一天一天的放，沒有連假了。今年的放假方式就讓原PO好奇，大家有覺得比較好嗎？還是會寧願補上班呢？他自己是覺得上一天、放一天還蠻不錯的。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「無限支持正常放，不要調整」、「不補+1」、「不要補，需要的自己請」、「放一天假反而出遊的人少超多，拜託不要改」、「當然不補，不想塞爆」、「我討厭連休，連春假也是」。

▲今年中秋節沒有連假。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

還有網友直呼，「連假到處都是人，本來就會有因為這樣不想出門。綁在家裡4天，之後還要連上6天還債有夠可悲」、「有沒有發現，會想連休的幾乎都是不用補班（的人），所以如果連休補班跟不連休選，大多數都選不連休」。

但也有網友認為，「啊要補班的人是不會自己請假喔？現在這樣搞明明超虧」、「希望明年一堆連休+補班，工廠一堆人覺得放一天根本沒心情上班，大家怨聲載道，都覺得還是去年好」、「補班日上班日很爽好嗎？辦公室超歡樂又悠閒」。話題再度掀起討論。