伊朗東部煤礦坑爆炸！　至少30死17傷「還有24人受困」

▲伊朗東部一座煤礦坑甲烷外洩引發爆炸。（圖／翻攝X@Kuwaitonly_1）



記者吳美依／綜合報導

伊朗東部一座煤礦坑發生爆炸，根據最新消息，死亡數已經攀升到30人，一共17人受傷，另外還有至少24人受困。

《美聯社》、《路透社》等外媒引述伊朗官媒報導，這起事件發生在21日晚間9時，當時礦坑內一共有69名人正在工作，未料其中2區發生甲烷外洩，最終導致爆炸。目前，當局已經派遣救援人員抵達現場。

30 قتيلا و17 جريحا

30 آخرين محاصرين

في انفجار منجم للفحم في محافظة خاراسان

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伊朗不僅生產石油，也蘊含多種礦產資源，而這座礦坑就位於南呼羅珊省（South Khorasan）塔巴斯（Tabas），距離首都德黑蘭東南方約335英里（約540公里）。

伊朗新任改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）正準備動身前往美國紐約參加聯合國大會，但他已經下令盡一切努力營救受困者，並且全力支持家屬。他也表示，針對這起事件的調查已經展開。