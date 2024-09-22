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黎巴嫩爆炸多恐怖？CNN實測「上半身瞬間沒了」　殺傷力最大是它

▲▼黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器和對講機在17日和18日接連齊爆，造成至少37人死亡，約3000人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩的連環爆炸案震驚國際。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的呼叫器及對講機爆炸案，造成37死、約3000傷。CNN記者陶德（Brian Todd）造訪美國賓州一間軍火供應商，使用同款炸藥進行實測，假人瞬間被炸到斷成兩半，甚至整個上半身都消失。此外，專家對於傷亡慘重的關鍵原因，也提出不同觀點。

美國政府軍火承包商「南方引爆線」（Tripwire South）專長是彈藥、爆炸與爆裂物偵測。創辦人莫里斯（Ryan Morris）介紹，當天使用的炸藥是黎巴嫩2起爆炸案的「季戊四醇四硝酸酯」（PETN）片狀炸藥，模擬在呼叫器與對講機引爆後的破壞力。

▼影片0分56秒開始，分別進行呼叫器跟對講機的實測。

第一場實測中，假人腰間被別上一個含有PETN炸藥的呼叫器，引爆後立刻被炸到上下半身分離，上半身也破了大洞、露出棉花。陶德詢問，如果是真人將會發生什麼事？莫里斯回應，「人體是非常有韌性的，所以會吸收一些能量，但這裡發生的事情，將會是災難性的。」

第二場實測中，假人模擬使用姿勢，把含有PETN炸藥的對講機，舉到靠近頭部的地方，結果上半身幾乎被炸碎。陶德又追問，如果是真人，會被炸成兩半嗎？莫里斯說明，此爆炸方式會更像是美軍1960年代研發的定向反步兵地雷「闊刀地雷」（Claymore），爆炸力道全部往前衝到拿對講機的人身上。

陶德提到，呼叫器與對講機很可能在擁擠地方爆炸，即使是非常小、具針對性的炸藥，是否仍會構成附帶損害（collateral damage），也就是非出於本意、但誤傷或誤殺平民及其財產的軍事行動。莫里斯坦言，他不認為有這麼多呼叫機或裝置爆炸，而是爆炸產生的大量碎片，才會導致如此大量的傷亡。

 
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