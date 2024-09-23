藍營「志清龍王」翻轉南台灣？　吳靜怡：怎樣都比不過一個王義川

▲羅智強預言，國民黨2026選舉「志清龍王」將翻轉南台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一大選受到矚目，國民黨立委羅智強22日指出，國民黨由柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏4戰將組成的「志清龍王」旋風已成，民進黨南臺灣選情全面告急。對此，政治評論員吳靜怡今（23日）表示，怎麼會相信有種旋風叫「志清龍王」？這四人怎樣都比不過一個被藍白喊打的「王義川」，國民黨真正恐懼的會是基隆、新竹等縣市薄弱到不行的狀態，說穿了，繼續跟民眾黨上演國會跋扈爛戲碼、挺貪污犯罪，2026就會成為社會反轉力量。

吳靜怡於臉書表示，從柯文哲到韓國瑜都象徵不同社會時代潮流，曾經崛起的人物，相同的特徵是階級對立、突破傳統政治，但柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏四人組成的「志清龍王」，早就是國民黨傳統政治的接班梯隊得利者，跟韓國瑜當時爭取黨主席失敗，獨自跑去艱困選區差很多。

吳靜怡表示，縣市首長的大選，品牌效應會大幅影響中間選民，國民黨立法院多次表現已經完全呈現「大黨壓境」的強烈氣勢，草根、素人形象早已經不屬於謝龍介了，柯志恩、王育敏的理性，就像黃珊珊那種無聊「都會型態」的翻版，蘇清泉恐怕也已經無法再一次從分裂的民進黨得利了。

吳靜怡認為，「志清龍王」怎樣都比不過一個歷經被藍白喊打過的「王義川」，台灣選舉早就逐漸走向反體制的民粹風潮，王義川已經成為民進黨的一個特殊性存在，像「穿著草鞋的博士」，政治風格與個性非常鮮明，這樣的政治人物目前是「藍、綠、白、黃」政黨都缺乏的，而這類型人物卻是中間選民、跨世代的重要溝通者。

吳靜怡提到，國民黨的「志清龍王」有沒有網軍呢？有些人看來是國民黨的社群指標，但事實早就被虛假的數字慣壞了，忽視了社群媒體的「有效運用」，柯文哲假老二的教訓，看來國民黨還是學不會。

吳靜怡指出，國民黨這麼早提到高雄、屏東、台南、嘉義，但真正恐懼的會是基隆、新竹縣市、宜蘭、彰化薄弱到不行的狀態，甚至新北、台中、雲林都有可能被翻盤，說穿了，國民黨繼續跟民眾黨在立法院上演一齣齣國會跋扈爛戲碼，繼續挺貪污犯罪，2026就會成為一個社會反轉力量。

最後，吳靜怡強調，國民黨「志清龍王」的問題，大概就是民進黨初選大戲都還未上映，就提早被社會認定疲乏，而且還存在提早被拿來練兵的風險，當一個政黨的逐步崩解，就算會插葉克膜也沒用，看看柯文哲和民眾黨就知道。

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

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