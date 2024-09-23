曝國民黨鎖定「1內閣」破口！　郭正亮分析：恐第一個會期就陣亡

▲交通部長陳世凱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

今年47歲的陳世凱從行政院發言人轉戰接任交通部長，由於其無交通專業背景，引來外界質疑。對此，前立委郭正亮22日表示，國民黨為凸顯賴清德用人「不按牌理出牌」，將設定陳世凱作為破口，而且交通部是最容易出事的單位，幾乎每天都要備詢，壓力極大，陳世凱怎麼會敢接下這個職務？就看能不能撐過去，搞不好第一個會期就會陣亡，事實上過去也發生過這樣的案例。

郭正亮於節目《張雅婷辣晚報》表示，國民黨新會期將設定交通部長陳世凱作為破口，這是很聰明的做法，為了凸顯賴清德用人「不按牌理出牌」。

郭正亮表示，陳世凱未來兩個月，開了委員會就立刻見真章，每天早上必須站4、5個小時，而且若是有人要你難看，下午不讓你走，大家輪流質詢，會很容易出包。

郭正亮指出，根據了解，交通部幾個比較大的團體，在歷史上都比較偏藍，例如台鐵等公司，國民黨能得到很多情報、知道做得好不好，所以陳世凱等著看吧，就不要出事情。

郭正亮認為，而且交通部是最容易出事的單位，若資訊還掌握不準確，立刻就爆了，因為幾乎每天都要備詢，壓力極大，陳世凱怎麼會敢接下這個職務？有一些部會要他去接，他也不敢接，例如要他接國防部長，他也會害怕。

最後，郭正亮強調，所以國防部長顧立雄還真敢！不過，顧立雄也是先接了國安會秘書長，打了一點底，但陳世凱則是「零底」，他是政治研究所畢業的，從來沒有交通資歷、沒有當過立委，真是勇敢，看陳世凱能不能撐過去，搞不好第一個會期就會陣亡，事實上過去也有發生過這樣的案例。

▼立法院新會期已開議，卓內閣也將面對一場硬仗。（圖／記者林敬旻攝）