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不捨許家蓓癌逝　離職員工曝好老闆超暖故事：帥翻！

▲台北市議員許家蓓市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許家蓓生前市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨台北市議員許家蓓因罹子宮內膜癌離世，享年48歲，各界多不捨與惋惜，而她待員工的好也讓員工不捨，在社群平台上發文回憶她的好，「我所認識的前老闆，她是一位善良又守信的議員。」

原PO在Threads發文，遇到老闆（許家蓓）是他「職涯上最棒的事情之一」，他說許家蓓是典型牡羊座，脾氣來得快去得快，他曾3次向許家蓓提過離職，前2次老闆答應的事情，沒有一項失約，最後一次是真的選舉太累了，身體真的負荷不了才真的退出，「很難想像老闆到底哪裡來的體力，在外面跑完一整天的行程，回家再繼續準備質詢稿跟其他事情，議員當成這樣真的不愧是老闆，有夠瘋！」

原PO表示，許家蓓樂於幫忙也非常有原則，對不同黨派、新人參選以及各種來陳情的市民，能幫忙的幾乎都二話不說。面對民眾陳情被警察開單，實際探查後發現員警開單確實沒問題，「老闆直接說，『沒關係，這種票掉了就算了，做人要有底線』，X！帥翻！」

原PO最後一次與許家蓓見面是去泰國的員工旅遊，當時他已離開團隊，但許家蓓還是像以前那樣親切地對待他，「感嘆後來得知老闆生病，一直不敢打擾，僅在生日的時候送上祝福」，「老闆，能夠曾經被妳如此照顧，是一件人生中多麼幸福的事情啊！謝謝妳，一路好走。」

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