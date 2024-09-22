直言賴清德繼續對抗藍白！要賭這件事　黃暐瀚：做好玉石俱焚準備

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

立法院20日院會，藍白聯手將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，總統賴清德表達對此事的關切，直言國家只有一個，期待朝野擴大合作。對此，媒體人黃暐瀚21日表示，新會期對立，其實不讓人意外，相信「民進黨做好了玉石俱焚準備」，賴清德支持度持續在45％以上，所以當然不會退讓，會繼續與藍白對抗，就是要將責任推回藍白，讓大家認為是藍白不讓政府運作，賴清德在賭一件事情，就是民眾的支持。

黃暐瀚於節目《TVBS戰情室》表示，從5月20日至今4個月時間，柯文哲案首當其衝，在野黨主席被收押、還有鄭文燦案，這些重大司法案件的糾葛過程，造成新會期對立，其實不讓人意外。

黃暐瀚表示，在野黨本來就有嚴審預算或退回預算的權力，可是現在民進黨採取的態勢是什麼？根據TVBS、台灣民意基金會、鏡電視等民調，賴清德的支持度或滿意度都在45％以上，所以當然不會退讓，即使預算過不了，也會繼續與藍白對抗。

黃暐瀚直言，他相信「民進黨做好了玉石俱焚準備」，賴清德要將責任推回給藍白，讓大家認為是藍白不讓政府運作，在高度對立下，賴清德賭一件事情，就是當民眾支持時，就能執政、得到權力，這次新會期如此激烈，在野黨沒有什麼選擇，只能強力監督，若後續民進黨、賴清德民調還是往上升高，下次選舉就會勝出；但若民調往下降，賴清德一定會有改變。

黃暐瀚指出，20幾年前，前總統陳水扁39%得票率當選總統，做法完全跟賴清德不一樣，他深知自己是少數總統，因此拜會國民黨軍系將軍、大老，更組成聯合政府，找來唐飛當行政院長；就是要讓大家認為，雖然自己是民進黨總統，但還是希望大家平安、台灣平安，採取的是這個路線。

黃暐瀚說，而現在賴清德做得是另外一個路線，但幾個月下來，支持度不降反增，那怎麼會改變？所以賴一定不會改變。

最後，黃暐瀚強調，朝野不斷對立自己並不樂見，賴清德總統應該召開國是會議，讓司法歸司法，預算要過，讓國家能前進，但目前看來，暫時不會召開國是會議，會繼續對抗下去。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）