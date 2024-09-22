　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

▲總統賴清德。（圖／資料照）

▲總統賴清德。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

衛福部長邱泰源日前稱總統賴清德致電罵環境部長彭啓明，引發外界質疑行政團隊「網內互打」。對此，民進黨立委林楚茵說，執政團隊有交情，談話較像朋友，但大家整體步伐一致，勸國民黨別見獵心喜。

邱泰源日前出席台灣醫務管理學會會員大會暨學術年會爆料指出，過去討論醫院淨零減碳時，賴清德曾致電罵彭啓明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。

林楚茵說，卓內閣中有些部會首長彼此認識 ，過去有交情，難免談話比較像朋友或開玩笑，但大家整體步伐一致，在行政院長卓榮泰領導下，都會為國家努力 ，奉勸國民黨大可不必見獵心喜、見縫插針，形塑網內互打形象。

熟悉內閣團隊運作的黨政人士則指出，跨部會間彼此就會溝通對話，這凸顯卓榮泰率領的團隊積極任事、快速溝通、節奏俐落，卻被在野黨拿來大作文章、借機炒作，根本是司馬昭之心。邱泰源的談話，一聽就知道是玩笑話，並沒負面批評，也無需過度聯想。

對於外界猜測，邱泰源已回應，「我跟環境部長是非常好的朋友」，所以兩部溝通絕對無礙，部會間和總統、行政院長間本來就經常會透過電話溝通，「這是很有效率的作法」，把事情解決最重要。

彭啓明則說，賴清德與卓榮泰都有打電話關切淨零議題，總統在電話中沒有責罵，口氣很平和，表達對這件事希望更快的具體落實。

ET快訊
周思齊引退賽1安、1保送　左中右外野都守了
陳喬恩婚禮大手筆！　謝娜霸氣「轉帳30萬紅包」
快訊／北市今晚8點基隆河沿線水門「只出不進」
快訊／新莊2車擦撞翻路中　四輪朝天2女受困送醫
快訊／16縣市豪大雨特報！　最新警戒區曝
快訊／周思齊引退賽連2戰4萬人滿場
輝達財務長賣股　套現逾5億元
打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／管制範圍擴大！北市今晚8點基隆河沿線水門「只出不進」

原民禁伐補償調升案違憲？柯建銘揚言釋憲　民眾黨團批：荒謬至極

內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

快訊／快移車！北市部分水門「6點後只出不進」　4小時後拖吊堤外車輛

大巨蛋漏水不斷！遠雄道歉了　周思齊引退賽「2天約400球迷受影響」

評死刑釋憲結果「形同廢死」　國策顧問建議：用代表民意公投決定

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

不只座位、出入口「下小雨」　大巨蛋停車場「電梯也漏水」球迷傻眼

球迷臉上是淚水還是雨水？大巨蛋今又漏水　陳宥丞：國慶撐傘看江蕙？

蕭美琴出席「馬術治療兒童關懷課程開訓」　大讚有助慢飛天使一生

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

快訊／管制範圍擴大！北市今晚8點基隆河沿線水門「只出不進」

原民禁伐補償調升案違憲？柯建銘揚言釋憲　民眾黨團批：荒謬至極

內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

快訊／快移車！北市部分水門「6點後只出不進」　4小時後拖吊堤外車輛

大巨蛋漏水不斷！遠雄道歉了　周思齊引退賽「2天約400球迷受影響」

評死刑釋憲結果「形同廢死」　國策顧問建議：用代表民意公投決定

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

不只座位、出入口「下小雨」　大巨蛋停車場「電梯也漏水」球迷傻眼

球迷臉上是淚水還是雨水？大巨蛋今又漏水　陳宥丞：國慶撐傘看江蕙？

蕭美琴出席「馬術治療兒童關懷課程開訓」　大讚有助慢飛天使一生

YTR金針菇來台10年了！　「沒想過待這麼久」曝真實心聲

周思齊引退賽1安、1保送、左中右外野都守了！兄弟1比5落敗封王凍M6

中警想杜絕風紀案用這招！400人換單位　他待32年被迫走了

妹子羞吐1時間點「愛愛超舒服」　一票人卻後悔：味道太重

快訊／管制範圍擴大！北市今晚8點基隆河沿線水門「只出不進」

快訊／新莊2車擦撞翻路中　四輪朝天2女受困送醫

李軍「協調性不錯」　李志傑小六兒子壘球擲遠破79公尺

快訊／16縣市豪大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區曝

「碘」是容易忽視的營養缺口！醫示警和「長者認知衰退」有關

快訊／黃潮再現大巨蛋！周思齊引退賽連2戰4萬人滿場

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

轟賴清德上任至今「從沒做這件事」　郭正亮：看過這樣的總統？

直擊／看周思齊看到衣服濕了！大巨蛋多處漏水　球迷無奈換座位

預言2026選舉綠營慘了　羅智強：藍4戰將「志清龍王」翻轉南台灣

大巨蛋漏水不斷！遠雄道歉了

志願役估流失11個聯兵營　藍委憂3大危機

影／連球員都被滴到！大巨蛋漏水未解

快訊／快移車！北市部分水門「6點後只出不進」　4小時後拖吊堤外車輛

志願役人數創6年新低！　主要戰鬥部隊編現比不到8成

黃珊珊遭停權還能「代柯訪美」　 黃暐瀚直言：民眾黨真的亂了

大巨蛋停車場「電梯漏水」球迷傻眼

揭民眾黨「菡化」：兵敗如山倒的原因

「說好等妳化療完就辦婚禮」　吳沛憶深情悼念許家蓓逼哭一票綠委

台灣兵力人數不足！創6年新低　前軍方官員：把金馬兵員移回本島

快訊／北市8點基隆河沿線水門「只出不進」

更多熱門

相關新聞

被爆致電罵彭啓明！賴清德今取消醫界晚宴行程

被爆致電罵彭啓明！賴清德今取消醫界晚宴行程

衛福部長邱泰源昨天指出，總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部長彭啓明，而賴清德與邱泰源今晚原本預定出席「基層醫療協會理監事會議暨醫師聯誼晚宴」，不過總統府上午已取消該行程，衛福部表示，邱泰源會按照原訂行程出席。

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

直言賴清德繼續對抗藍白！要賭這件事　黃暐瀚：做好玉石俱焚準備

直言賴清德繼續對抗藍白！要賭這件事　黃暐瀚：做好玉石俱焚準備

遭爆被賴清德罵　彭啓明：總統在電話中口氣很平和

遭爆被賴清德罵　彭啓明：總統在電話中口氣很平和

內閣爆賴清德「致電罵彭啓明」　賴士葆諷內鬥：總統架空行政權

內閣爆賴清德「致電罵彭啓明」　賴士葆諷內鬥：總統架空行政權

關鍵字：

行政院民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

陳喬恩高清婚紗照曝光　「花童是明道帥兒」

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍

愷樂41歲生日終於露面了

iPhone 16「全新1功能」變巨雷！果粉怒：容易摔

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜

黑猩猩肢解殺嬰　鄉民怒砸保育中心

不是內灣老街！「新竹最強景點」狂吸228萬人

45歲女老闆深夜快不行了　要她25歲老公載

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

更多

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面