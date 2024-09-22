內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

▲總統賴清德。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

衛福部長邱泰源日前稱總統賴清德致電罵環境部長彭啓明，引發外界質疑行政團隊「網內互打」。對此，民進黨立委林楚茵說，執政團隊有交情，談話較像朋友，但大家整體步伐一致，勸國民黨別見獵心喜。

邱泰源日前出席台灣醫務管理學會會員大會暨學術年會爆料指出，過去討論醫院淨零減碳時，賴清德曾致電罵彭啓明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。

林楚茵說，卓內閣中有些部會首長彼此認識 ，過去有交情，難免談話比較像朋友或開玩笑，但大家整體步伐一致，在行政院長卓榮泰領導下，都會為國家努力 ，奉勸國民黨大可不必見獵心喜、見縫插針，形塑網內互打形象。

熟悉內閣團隊運作的黨政人士則指出，跨部會間彼此就會溝通對話，這凸顯卓榮泰率領的團隊積極任事、快速溝通、節奏俐落，卻被在野黨拿來大作文章、借機炒作，根本是司馬昭之心。邱泰源的談話，一聽就知道是玩笑話，並沒負面批評，也無需過度聯想。

對於外界猜測，邱泰源已回應，「我跟環境部長是非常好的朋友」，所以兩部溝通絕對無礙，部會間和總統、行政院長間本來就經常會透過電話溝通，「這是很有效率的作法」，把事情解決最重要。

彭啓明則說，賴清德與卓榮泰都有打電話關切淨零議題，總統在電話中沒有責罵，口氣很平和，表達對這件事希望更快的具體落實。