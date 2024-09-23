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藍白退回總預算　國民黨團5理由喊堅持到底：要求行政院重編

▲▼立法院新會期開議明天開議，國民黨特地召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。立法院長韓國瑜、總召傅崐萁、新舊任書記長洪孟楷、林思銘都出席參加。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院藍白黨團日前強勢決議，退回中央政府總預算案，民進黨怒斥國會多數暴力，揚言要提「釋憲」。國民黨團回應，此次退回總預算案，是回應民意最具體的展現，國民黨團會堅持到底，要求民進黨政府把該給人民的錢全數補齊，不該花大肆揮霍浪費的錢，必須全數刪除，行政院就應該退回總預算案重編。

國民黨團表示，健保點值每點0.95元的相關預算沒編，全民要藥沒藥，要床位没床位，醫護人員成為血汗工廠，全民現在連看病吃藥都會有問題。賴政府都視而不見。號稱打詐的宣傳費就編了73億，結果人民被詐騙的金額屢創新高，高官有人出來負責嗎？政府說要強化國防安全，結果明年志願役「預算員額」將比今年縮減5486人，自願役提前離退的問題日益嚴重，國防部有在管嗎？

國民黨團指出，政府錯誤的能源政策，將付出九千億以上的預算，再生能源發電佔比卻遲遲無法達標，卻造成電價一再上漲，而全民飽受高電價之苦，但綠電廠商人人荷包滿滿，貪腐問題已成全民共識，只有賴政府視而不見。

國民黨團續指，若政府能源政策不改，台灣不用乾淨能源的核電而全面使用火力發電，未來台灣生產的產品要繳交的碳稅，沒有任何企業支撐的起來！未來企業的出走潮只會讓經濟崩潰！難道政府要等到經濟出大狀況才要出來收拾？

國民黨團提到，原住民保留地禁伐補償條是立法院正式通過的法律，原民會為何不依法編足預算已是公然違法，立法院決議公糧收購價格由26元提高至31元，農業部一毛未編，農業部漠視立法院決議，置農民及原住民權益不顧，難道立法院、在野黨能坐視不管嗎？

國民黨團強調，114年度中央政府預算案中，文宣費用暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4％，總金額高達14億9288萬元，拿全民的血汗錢來供養綠色媒體、側翼網軍、1450，來洗全民的腦，這樣如此離譜的預算案，浪費民脂民膏不應刪除檢討？不該退回重編嗎？民進黨政府不思反省，還有臉發動側翼造謠抺黑，這種預算案就應該退回重編。

國民黨團說，綜合如上多項重大理由，在野黨團代表的多數民意，要求退回預算案，就是要給行政院一個改過的機會，政府不能這樣亂花錢，天經地義、理所當然。

國民黨團更請問行政院長卓榮泰，如果面對立法院的多數民意的方式，就是躱在見不光的網路側翼後抺黑，那麼敬告卓榮泰，國民黨團將嚴審中央政府總預算案，為人民強力把關刪除不該花的錢，以回應廣大的民意，請國人拭目以待。

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