山東齊河縣財政局大火…網友懷疑有內情！公安：正在調查中

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省財政廳廳長劉文杰日前遭人從高樓推下死亡後，山東省齊河縣的財政局22日上午發生火災，火勢雖迅速被撲滅，也沒有造成人員傷亡，但由於財務局的業務敏感，涉及帳目、預算等，令這場大火受到大陸輿論的關注。有多名網友留言稱，財政局辦公樓起火是有人縱火試圖燒毀相關憑證、帳本等。對此，警方回應，起火原因正在調查中。

▲山東齊河縣財政局辦公樓起火。（圖／翻攝自影片）

山東德州齊河縣消防救援大隊通報，9月22日6時17分，齊河縣消防救援大隊接到報警，齊河縣財政局辦公樓發生火災。接警後，大隊立即調派力量趕赴現場處置，8時24分，明火被撲滅，現場無人員傷亡，起火物為外牆鋁塑板材料。目前，起火原因正在調查中。

此前，據《縱覽新聞》報導，22日早晨，齊河縣財政局辦公樓突發大火。據齊河縣消防救援大隊一名工作人員稱，當時沒有人在樓內，因此無人員傷亡。至於起火原因、過火面積和損失，有關人員還在進行調查。

在網上，有多名網友發表評論猜測稱，財政局辦公樓起火是有人縱火試圖燒毀相關憑證、帳本等。也有部分網友對這樣的說法表述質疑，稱現在都是電子化辦公，即使發生火災也不會出現相關資料、帳目等被毀、消失。

22日下午，齊河縣政府辦、齊河縣消防大隊、德州市消防支隊以及德州市公安局等部門都稱，此事仍在調查中，起火原因還不清楚。齊河縣公安局一名工作人員稱，一切還在調查中，最終結果以官方通報為準，勿信謠傳謠。

據新京報我們視頻報導，齊河縣消防救援大隊工作人員稱，燃燒的是辦公大樓外牆的保溫材料，大樓內部文件等沒被燒。