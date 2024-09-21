台南沙灘神秘漂流木！8m高「一柱擎天」畫面曝　疑漁民當航行標示

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南七股國聖燈塔旁，突然冒出一根約8公尺高的漂流木立在沙灘中間，不知道是誰立的，也不知道用意為何。對此，台江國家公園管理處表示，初步研判可能是漁民設立作航行路線作標示之用，基於安全考量，20日傍晚已先行將柱狀物放倒，事後再追查豎立者。

台南社大環境小組研究員晁瑞光20日發文表示，到七股國聖燈塔旁，看到一根樹幹直接立在沙灘上，這麼大的樹幹要立在那邊，是要費很大的力氣及重機具的，不知道是要做什麼，而且曾文溪口新浮崙汕的新沙洲上也有一根，那邊重機具是到不了的，到底是怎麼插的？

台江處企劃科長鄭脩平表示，他們巡查人員，日前即有在台南七股區國聖燈塔旁及曾文溪口附近發現各豎有1根疑似漂流木的長柱物，初步研判可能是漁民設立作航行路線作標示之用，因無類似燈塔指引，或是清運漂流木之相關廠商所立，作為「標界」之用，此外，也有可能是民眾好玩豎立，但以柱狀物的高度大小來說，民眾所立可能性較小，台江處基於安全考量，20日傍晚已先行將柱狀物放倒，事後再追查豎立者。

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鄭脩平科長表示，於國家公園未經申請豎立漂流木，違反國家公園法第14條第1項第4款，未經許可作「土地之開墾或變更使用」，違者可處3千元，請民眾勿隨意豎立漂流木，以免觸法。