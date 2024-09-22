雨彈再轟2天「明主攻北台灣」　周四水氣增降雨熱區曝

▲今晚到明日桃園以北、宜蘭地區降雨顯著，南台灣雨勢則有緩和的趨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

雨勢未歇，中央氣象署指出，今晚到明日持續受到低壓帶影響，桃園以北及宜蘭地區降雨比較顯著，南台灣雨勢趨緩，周三低壓帶遠離，恢復多雲到晴，但周四至周六水氣增加，迎風面北部及東北部降雨增加，但仍有不確定性，仍要持續觀察。

氣象署預報員官欣平表示，近來低壓帶對台灣天氣影響相當複雜，除了熱帶性低氣壓及低壓帶消消長長，今日南台灣整天雨勢明顯，北方後續有道鋒面，涼空氣下來，馬祖及沿海地區比較受到影響。

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▲今、明天降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她說，今晚到明天清晨北台灣降雨明顯，桃園以北、宜蘭不排除有豪雨等級降，南台灣雨勢較趨緩，但仍有斷斷續續有雨，因此南部跟北部都還是降雨熱區，金門、馬祖也要留意可能有豪雨發生情形。

官欣平說，明天白天雨勢緩和逐漸恢復轉晴，但西半部及宜蘭仍有局部短暫時陣雨或雷雨，尤其桃園以北地區因為鋒面通過，東北方及低壓帶來水氣影響，有局部較大雨勢，花東地區恢復多雲到晴、午後短暫雷陣雨的天氣型態。

她表示，周三低壓帶遠離，天氣轉好，但中南部仍有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，留意午後有局部短暫雷陣雨。周四到周六大環境為東北風，水氣增加，迎風面北部、東半部降雨將會增多，但實際降雨趨勢仍要觀察。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，官欣平指出，北邊有道鋒面，涼空氣下來高溫略降，明天各地29至31度，到了周三溫度回升，各地高溫約在31至33度，周四到周六因降雨影響，溫度30至33度左右。

官欣平提到，熱帶性低氣壓TD19目前發展狀況不是很好，定不出中心，因此逐漸轉為大低壓帶的一部分。南海一帶仍有雲簇在發展，不排除有熱帶系統生長，但發展時間要再觀察。

▲熱帶性低氣壓TD19路徑預估。（圖／氣象署提供）

她表示，目前看起來9月底至10月10日仍受低壓帶影響，還是會有熱帶系統發展，到10月中下旬開始北方系統東北季風取代南邊低壓系統，台灣天氣逐漸轉為秋冬型態，更感受到涼意。