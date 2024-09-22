快訊／暴雨下不停！國家警報10連發　最新警戒區曝

中央氣象署今（22日）上午發布熱帶性低氣壓特報，氣象署預報員官欣平指出，降雨熱區主要在南台灣，今天一整天雨不會停，北台灣稍有空檔，但下午到晚間北部及東半部雨勢比較明顯，等到周二低壓帶遠離，逐漸恢復為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣。