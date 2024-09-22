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快訊／暴雨下不停！國家警報10連發　最新警戒區曝

▲▼天氣 午後大雷雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日雨勢猛烈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，全台雨勢明顯，中央氣象署今（22日）中午12時41分針對新北市石碇區、新店區、台南市南化區，及屏東縣三地門鄉等多地，連續發布10起災防告警，暴雨警戒都持續2小時以上。

氣象署指出，氣象署針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、石碇溪(石碇淡蘭吊橋)發布災防告警，持續時間至下午2時42分；新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)發布災防告警，持續時間至2時46分。

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氣象署進一步指出，台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續至下午2時46分；屏東縣沙漠溪(海神宮)、牛角灣溪災防告警，持續至下午2時46分。

氣象署表示，上述此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

山區暴雨
影響時間：22日白天
＊警戒區域：新北市石碇區

山區暴雨
影響時間：22日白天
＊警戒區域：新北市烏來區、新北市新店區

山區暴雨
影響時間：22日白天
＊警戒區域：台南市南化區

山區暴雨
影響時間：22日白天
＊警戒區域：屏東縣三地門鄉

山區暴雨
影響時間：22日白天
＊警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉

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