熱帶性低氣壓特報！南部雨不會停　北東午後下更大持續到晚上

▲今日南部降雨明顯，持續一整天，北部、東部在下午到晚上雨勢將會增強，。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今（22日）上午發布熱帶性低氣壓特報，氣象署預報員官欣平指出，降雨熱區主要在南台灣，今天一整天雨不會停，北台灣稍有空檔，但下午到晚間北部及東半部雨勢比較明顯，等到周二低壓帶遠離，逐漸恢復為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣。

氣象署指出，熱帶性低氣壓1000百帕今上午8時在北緯25.1度，東經119.7度，即在台北西方約184公里的海面上，向西南移動，時速10公里；熱帶性低氣壓及低壓帶影響，今日台灣附近各海面易有8至10級強陣風且風浪偏大。

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官欣平說，目前台灣附近雲量相當多 過去有個熱帶性低氣壓移動到台灣偏北部海面，從南海到巴士海峽、北部海峽都是滿明顯的低壓帶。今天低壓再度往西靠近，強風跟雲量偏多從南海移入到台灣海峽，甚至到西半部上空。

她表示，南部降雨今天一整天不會停，都是陣雨或雷雨，北台灣稍有空檔，除了南邊低壓以外，北邊也有一小股涼空氣下來，主要影響以金門、馬祖為主，北部雲系仍受低壓環流影響，今午到晚間會造成北台灣、基隆北海岸有顯著降雨。

官欣平提到，熱帶低氣壓TD19一度減弱為普通低壓，但進入北部海峽風力增強，跟低壓帶雲系整合，達到熱帶性低氣壓水準，因此今晨2時升級為熱帶性低氣壓，未來朝西南西向福建沿海前進，預估下午到晚間，其強度減弱為普通低壓，但低壓環流為台灣帶來的水氣

至於今、明天降雨情形，官欣平說，全台各地降雨率偏高，降雨熱區主要是南台灣及金馬，因為雲系衝著南台灣及海峽，因此一整天陣雨或雷雨甚至短延時強降雨，持續一整天。

她指出，北台灣還是有小雨，下午到晚上這段時間會增強，降雨集中在基隆北海岸、宜蘭北邊及蘇澳。晚上南台灣雨勢稍微減緩，等到周二低壓帶影響結束後，才會出太陽。

未來一周天氣，官欣平表示，低壓帶影響到周二清晨，須留意豪雨區域包括北部、宜蘭及花蓮，中南部及其他山區也有較大雨勢。周二低壓帶逐漸遠離，恢復多雲到晴，午後降雨在中部以北及宜蘭花蓮，有局部大雨

不過，她表示，周三到周六另一波水氣，加上周三的東北風影響 低高壓兩者整合，造成迎風面北部、東半部降雨機率上升。另外留意北部、雲林以南及恆春半島一帶，風浪較明顯，避免前往海邊活動。