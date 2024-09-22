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今秋分「白天黑夜等長」　氣象署：溫度由北到南增加

▲▼今天是24節氣的秋分，日夜時間等長 。（圖／翻攝氣象署臉書粉專）

▲今天是24節氣的秋分，日夜時間等長。（圖／翻攝氣象署臉書粉專）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是24節氣的秋分，日夜時間等長，也感到涼意，中央氣象署指出，以台灣 11 個平地氣象站的日均溫氣候平均值排序統計，找出各氣象站日均溫的中位數，幾乎由北到南逐漸增加，但發生日期沒有明顯規律。

氣象署粉專「報氣候 - 中央氣象署」今在發文科普秋分小知識，表示天文上的秋分，大約是每年的9月23日前後，今年發生在9月22日，這天意味著白天與黑夜等長，過了秋分後，北半球的黑夜會逐漸長於白天。

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氣象署解釋，中位數是一組數字中，經排序後的中間值。以一年的氣溫為例，將 365 天的氣溫由高至低排序，中位數為第 183 名的氣溫，第1 至182 名比中位數高，第184至 365名比中位數低，即高於、低於中位數的日數都剛好是182 天。

為了解氣溫是否也是整年的中間值，氣象署以台灣11個平地氣象站的日均溫氣候平均值（1991 ~ 2020 年）進行排序統計，分別找出各氣象站日均溫的中位數，即一年之中的氣溫均分點，以及下半年達到氣溫均分點的日期，並計算距離秋分的天數。

氣象署指出，可以發現各地測站氣溫的「均分日」，大約是秋分後的30至40天，也就是說，氣溫均分日大多落於10月下旬至11月上旬。但有趣的是，儘管「均分日」的日均溫大致由北到南逐漸升溫，氣溫均分日的日期卻沒有明顯的規律。

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