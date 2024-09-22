賴清德遭爆致電痛罵彭啓明　王鴻薇傻眼：坐實是太上皇行政院長

▲總統賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

衛福部長邱泰源日前透露，總統賴清德曾「致電罵環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳，引發外界質疑行政團隊「網內互打」。國民黨立委王鴻薇今（22日）直言， 邱的做法根本不符合官場倫理，更坐實總統賴清德才是真正的太上皇行政院長。

衛福部長邱泰源昨日出席台灣醫務管理學會會員大會暨學術年會爆料指出，過去討論醫院淨零減碳時，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，引發外界質疑行政團隊「網內互打」。而彭啓明昨第一時間回應，指總統是關心致電交換意見；邱泰源也急解釋和彭啓明是好友，並無嫌隙；行政院也忙澄清是內閣團隊求好心切。

王鴻薇今日對此表示，這樣子的一個爆料行為，其實暴露出現在的民進黨很不團結，因為邱泰源怎麼可能在公開的活動裡面去爆料說彭啓明被罵，「難道今天邱泰源你是大部長？而彭啓明只是一個小老弟嗎？這樣完全不符合一個官場的倫理！」

另一方面，王鴻薇認為，這也暴露出賴清德是太上行政院長的事實，因為有關於減碳的問題，並不是國防外交兩岸的議題，應該由行政院長卓榮泰來調和鼎鼐，怎會由賴清德親自來打電話，那麼卓榮泰到哪裡去了？坐實原來賴清德才是真正的太上皇行政院長。