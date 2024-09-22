影／親自探訪「單腳天使」徐又立　賴清德：逆風故事鼓舞更多人

▲總統賴清德前往關懷「2024總統教育獎」得獎的徐又立同學。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前赴高雄左營勝利國小，關懷「2024總統教育獎」得獎的徐又立同學。賴清德表示，徐又立認真學習，努力克服種種困難，非常勇敢。希望又立未來繼續結交更多朋友，積極探索世界，將自身逆風成長的故事分享給更多人、鼓舞更多人。

賴清德在抵達後，首先聽取李進士校長、林幸宜輔導主任、資源班涂湘玫老師、徐又立父親徐清志等人，說明徐又立在學校及家裡的情況。

隨後，賴清德與徐又立及同班同學親切互動，除了關心徐又立平時在校學習的狀況，也請她分享總統教育獎獲獎心得，以及未來志向。

賴清德表示，他今日前來，除了要感謝李校長及各位老師平時對又立的幫助，也特別要了解徐又立明年即將進入中學就讀，需要政府協助的地方。

賴清德說，他看過又立跳健康操的影片，平時上課也受到同班同學的誇獎，非常難得。徐又立是用腳趾頭夾筆來完成作業，書寫的字跡非常漂亮，認真學習，努力克服種種困難，非常勇敢。

賴清德希望，徐又立未來也能繼續結交更多朋友，提升更好的技能，積極探索世界，也將自身逆風成長的故事，分享給更多人，鼓舞更多人，「未來繼續加油」。

此外，總統府也將本次拜訪的行程拍攝成影片，在影片中，徐又立談及未來志願，說自己想成為一名醫師，賴清德一聽馬上表示，現場剛好有兩位醫師，讓徐又立猜猜究竟是誰，「遠在天邊，近在眼前。」徐又立和同學們好奇張望，揭曉答案後，同學們得知兩位醫師正是眼前的賴清德和高雄市長陳其邁，紛紛驚呼連連。

影片最後，賴清德獻聲表示，在徐又立臉上看到最燦爛、可愛的笑容，相信又立每天一定都很努力、很努力，「你的勇敢，感動了好多人」，並暖心喊話又立，感到很辛苦的時候、真的很累很累的時候，記得一定要好好休息，同時感謝徐又立向大家分享了他的故事，「未來，繼續勇敢、快樂地探索這個世界吧」。