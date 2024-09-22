翁曉玲提增釋憲門檻　李彥秀贊同：少數大法官能決定權利義務？

▲李彥秀質疑，大法官出狀況怎能信任釋憲？（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對37名死囚提出的死刑存廢釋憲案，憲法法庭日前宣布判決，認定死刑「有條件合憲」，但須限縮範圍。國民黨立委李彥秀今（22日）對此表示，目前對於大法官「現有總額」沒有明定人數，若大法官人數不足15人時，就有可能出現3、4名大法官的就能作出判決的可能性，而這次總統賴清德提名大法官中，有許多非常有爭議的候選人，如果大法官本身都有極大的爭議，釋憲結果又怎麼能取得社會的信任呢？

李彥秀直言，廢死釋憲結果引發輿論譁然，而且目前對於大法官「現有總額」沒有明定人數，如果大法官人數不足15人時，就有可能出現3、4名大法官的就能作出判決的可能性，因此國民黨立委翁曉玲提案，將大法官釋憲門檻提高為3分之2大法官出席，3分之2同意使得通過，也是避免「少數大法官」就決定影響人民權利義務巨大的釋憲案。

李彥秀續指，立法院採取合議制，原本就是讓多元的聲音與價值可以在立院進行討論，未來提案進入司法法制委員會，也會聽取社會的意見，並且進行審查討論，才能讓大法官的專業審查以及人民的民意取得更好的平衡。

不過，李彥秀認為，真正的關鍵還是在總統提名大法官，必須符合「人品」、「專業」、「價值」三個重要的條件，這次賴清德提名大法官中，有許多非常有爭議的候選人，如果大法官本身都有極大的爭議，釋憲結果又怎麼能取得社會的信任呢？