翁曉玲要增大法官判決門檻　柯建銘勸國民黨：別製造動盪不安

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案《憲法訴訟法》修法，要求大法官判決門檻要過總額2／3。民進黨團總召柯建銘表示，此舉是政治操作，逼民進黨妥協，假如持續對立下去，迫害憲政體制，奉勸國民黨別讓社會動盪不安。

憲法法庭剛判決死刑有條件合憲，翁曉玲再拋出《憲法訴訟法》第30條及43條修法，要求提高大法官判決門檻，從原1／2改為2／3。

柯建銘指出，《憲法訴訟法》是在108年通過，三年後實施，到今天才2年。現在7名大法官10月31日任期屆滿，翁曉玲上會期就有提 《憲法訴訟法》修法，這回再增內容，這是在做政治操作，逼民進黨跟她妥協，是報復性行為，這對大法官是很大的侮辱、傷害，一直對立下去，將迫害憲政體制，非常不可取，國民黨應要恢復到社會民意看待問題，不要凡事鬥爭，讓社會動盪不安。

柯建銘也提到，台灣是法治國家，司法獨立跟尊重大法官是基本的，沒人可站在憲法對立面，大家要共同遵守憲法，禮拜五死刑釋憲藍白也說尊重，怎麼過一天又翻盤，這讓人沒辦法接受。

對於未來憲法法庭恐陷停擺，柯建銘說，憲政制度若被破壞，像一把刀插在台灣民主心臟上，希望藍白不要過度操作或太多報復性行為，而是要尊重憲法，站在法治國家這個基礎上做事，否則不會得到民意支持。