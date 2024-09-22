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大陸 大陸焦點 特派現場

狂踢前座還罵人「大陸妹」　恐怖夫婦被國泰航空「終生禁搭」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女網友近日在小紅書上指控，搭乘國泰航空航班時，因調整座椅靠背的問題，與後排一對說廣東話的夫婦發生爭執，兩人不斷踢踹她的座椅，還辱罵她「大陸妹」。對此，國泰航空表示，將拒絕兩名滋擾別人的旅客未來搭乘任何國泰集團的航班。

根據陸媒報導，女網友提到，她17日搭機從香港飛往倫敦，後方一名說廣東話的女子要求她調整座椅，說是影響到老公看影片，「我拒絕調整座椅之後，她開始把腳伸到我前面的把手上，踢我的手臂，瘋狂的罵我。」

女網友說，吵到了後來，對方發現她的廣東話不太流利，開始罵她「大陸妹」，對她比中指，兩人並持續踢踹、瘋狂搖晃她的座椅。

▼女網友被踢踹座椅，對方還比中指，辱罵她「大陸妹」。（圖／翻攝微博）

▲▼狂踢前座還罵人「大陸妹」　2旅客被國泰航空「終生禁搭」。（圖／翻攝微博）

從流出的影片中可以看見，講廣東話的妻子的確說了「大陸必勝，大陸人至叻，大陸女仔賣笑又得」等語；另外，也能看到有同機的香港旅客看不下去，用廣東話出聲制止該對夫婦，「你們太丟我們香港人的臉了！」

女網友曾多次向空姐請求協助，空姐也確實出面調停、勸阻，但後方的夫妻仍持續滋擾，空姐只能請女網友調整座椅，並道歉表示航班客滿，無法協助更換座位。

對此，國泰航空表示，經調查，17日的CX253航班上，兩名顧客因座椅靠背調整問題與前方顧客發生爭執並作出語言和行為騷擾。期間，機組人員多次進行調解和勸阻，但兩名顧客未停止滋擾行為。

▲▼狂踢前座還罵人「大陸妹」　2旅客被國泰航空「終生禁搭」。（圖／翻攝微博）

國泰航空提到，機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下為其安排了特選經濟艙以調換座位。受影響乘客調換座位後，機艙服務經理對涉事乘客的不當行為進行了勸誡並給予了兩次嚴重口頭警告。

國泰航空指出，根據相關《乘客及行李的一般條款》規定，涉事的二位顧客將被拒絕乘搭未來任何國泰集團的航班。

國泰航空強調，公司一向重視顧客安全和旅程體驗，絕不會容忍任何機上滋擾行為，謹就事件向受影響的顧客再次致歉。

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