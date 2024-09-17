香港消費持續不振　業者對「中秋假期」生意不樂觀

▲香港。（圖／VCG）

文／中央社

香港消費市場近年持續不振，相關業者對於這個中秋假期的生意也不樂觀；有業者估計，本地餐飲業的生意會下跌超過一成。

今天是中秋節，官方翌日才會補休，過往此時，餐飲業都期待中秋期間，生意旺盛。但自去年起，本地餐飲及零售業持續疲弱，主因是港人開始熱衷到鄰近的中國大陸深圳消費。

事實上，根據香港入境事務處數據顯示，已有部分港人15日提前北上到大陸，當天有超過26萬人出境，大部分到深圳。相對的，當天來港的陸客只有14萬人左右，雖然較上週同一天有所上升，卻遠少於到大陸的港人數目。

由於大批港人持續到深圳消費，本地餐飲及零售業者對於此次中秋假期的生意並不樂觀；香港餐飲聯業協會會長黃家和今天接受商業電台訪問時表示，經濟環境欠佳導致消費疲弱，估計今年中秋節餐飲業的生意額會減少一成至一成半，單日總體餐飲收益由去年的港幣2.8億元（約新台幣11.44億元）減至2.5億元。

上月底，政府統計處發表的零售業銷貨額數字也顯示，7月本地零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，較去年同月大跌11.8%；6月的零售業總銷貨價值經修訂後則較去年同月下跌9.7%。

今年頭7個月，本地零售業總銷貨價值較去年同期估計下跌7.3%，跌幅較大的消費品有珠寶首飾、鐘錶、服裝、汽車、中藥及鞋類等。

隨著港人的消費模式轉變，港府為了吸引港人在假節日留港消費，不時推出各種消費優惠，比如與電影院合作，給入場觀眾購票打折；今天中秋節，港島電車更讓乘客免費搭乘，希望刺激港人留港消費。

不過，從7月本地零售業總銷貨價值持續下跌的情況看，港府刺激港人留港消費的措施，效果似乎仍不明顯。